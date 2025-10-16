Déficit orçamentário dos EUA cai 2% apesar do aumento de receitas com tarifas

O déficit orçamentário dos Estados Unidos diminuiu ligeiramente durante o último ano, apesar de um forte aumento nas receitas devido às altas tarifas alfandegárias impostas pelo presidente Donald Trump, segundo dados do Departamento do Tesouro divulgados nesta quinta-feira, 16.

O déficit total diminuiu 2% durante o ano fiscal de 2025, que terminou em setembro, situando-se em 1,775 trilhões de dólares (9,64 trilhões de reais), 41 bilhões a menos do que em 2024.

As receitas provenientes de tarifas alfandegárias aumentaram mais do que o dobro (142%), alcançando 202 bilhões de dólares (1,10 trilhão de reais), contra 84 bilhões no ano anterior (456 bilhões de reais). Segundo o Departamento do Tesouro, trata-se de um "recorde".

As notáveis receitas provenientes de tarifas alfandegárias foram insuficientes para reduzir fortemente o déficit.

Segundo o Tesouro dos Estados Unidos, o déficit do governo federal representaria 5,9% do produto interno bruto (PIB) em 2025, em comparação com 6,3% em 2024. Trata-se de uma estimativa, já que os dados do PIB para o período ainda não foram publicados.

Trump impôs tarifas generalizadas aos parceiros comerciais dos Estados Unidos e direcionou impostos específicos a certos setores, como o aço, o alumínio e os automóveis.

De acordo com os dados divulgados nesta quinta-feira, os impostos pagos por indivíduos aumentaram 6% durante o ano, passando de 3,3 trilhões de dólares (17,93 trilhões de reais) para 3,5 trilhões de dólares (19,02 trilhões de reais).

Por outro lado, os impostos corporativos brutos arrecadados diminuíram 14%, situando-se em 486 bilhões de dólares (2,64 trilhões de reais).