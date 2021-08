Criação de vagas nos EUA é sólida em julho; desemprego cai para 5,4%

A criação de vagas de trabalho nos Estados Unidos foi sólida em julho em meio à demanda por trabalhadores no setor de serviços, sugerindo que a economia manteve seu forte impulso no início do segundo semestre.

Foram criados 943 mil postos de trabalho fora do setor agrícola no mês passado, após 938 mil em junho, informou o Departamento do Trabalho em seu relatório de empregos nesta sexta-feira. Economistas consultados pela Reuters esperavam criação de 870 mil postos de trabalho.

A taxa de desemprego caiu de 5,9% em junho para 5,4%.

