Presidente da Apas pede a governadores que não aumentem alíquotas do ICMS

O presidente da Associação Paulista de Supermercados (Apas), Pedro Lopes, pediu nesta segunda-feira, 13, aos governadores que voltem atrás na intenção de elevar a alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), que abrangerá também o setor e, por consequência, os consumidores.

O ICMS é um imposto estadual e o pedido do presidente da Apas foi dirigido ao governador em exercício do Estado de São Paulo, Felício Ramuth, presente à abertura da Apas Show, ao lado do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e do ministro do Empreendedorismo, Márcio França.

Lopes falou também sobre as dificuldades do setor e entre elas citou a dificuldade dos supermercados para preencherem as 30 mil vagas de empregos abertas no setor.

"Temos 30 mil vagas abertas no setor supermercadistas e não conseguimos preenchê-las por causa da falta de qualificação e por questões sociais", disse Lopes.