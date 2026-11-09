Ajuste fiscal é uma questão de decisão, diz fundador da Stone

O empresário André Street, fundador da Stone, afirmou nesta segunda-feira, 9, que colocar as contas públicas em ordem é uma questão de decisão política e deveria estar entre as prioridades do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) após sua reeleição.

Em conversa com Richard Ditizio, CEO do Milken Institute, durante evento do think tank em São Paulo, o empreendedor afirmou que o Brasil já conseguiu organizar suas finanças públicas no passado e que o próximo governo precisa reunir esforços para repetir o feito.

"É prioridade colocar nossas contas em ordem, fazer as finanças públicas funcionarem", disse Street, ao enumerar os desafios que considerava essenciais para o país.

"Isso [o ajuste fiscal] já foi feito antes. É uma decisão. Precisa ser uma decisão, e temos de fazer as pessoas trabalharem juntas para conseguir isso."

O empresário participou da conversa de abertura do Global Dialogues São Paulo, promovido pelo Milken Institute, que reuniu investidores e executivos para discutir as perspectivas da economia brasileira após as eleições presidenciais de 2026.

Ao ser questionado sobre que recomendações daria à administração federal para melhorar o ambiente de negócios, Street defendeu que o governo deveria funcionar de maneira semelhante a uma empresa, colocando os contribuintes no centro de suas decisões.

"Parece simples para mim dizer que qualquer governo deveria pensar como uma empresa. Colocar os contribuintes em primeiro lugar, colocar os clientes em primeiro lugar e tratar as pessoas como clientes", disse.

Para o fundador da Stone, o governo deveria apresentar um plano confiável, uma estratégia clara e uma equipe capaz de executá-la — os mesmos requisitos que investidores internacionais exigem de empresas que procuram financiamento.

"Agora é hora de o presidente montar uma nova equipe, uma equipe moderna, para enfrentar os problemas que já temos, mas de uma maneira diferente", afirmou Street.

André Street e Richard Ditizio, CEO do Milken Institute: Brasil precisa enfrentar o desafio de ter o juro real mais alto do mundo (Ricardo Soledade/Milken Institute/Divulgação)

Segurança pública é prioridade para o ambiente de negócios

Apesar de defender o ajuste das contas públicas, Street colocou a segurança pública em primeiro lugar entre os desafios que precisariam ser enfrentados pelo Brasil nos próximos anos.

O empresário relatou que pequenos comerciantes espalhados pelo país, inclusive clientes de seus negócios, enfrentavam ameaças e cobranças impostas por organizações criminosas. Segundo ele, esse problema prejudicava diretamente o funcionamento de empresas e o ambiente de negócios.

"A primeira e mais importante prioridade deveria ser a segurança. A segurança, para mim, é um dos principais setores que precisamos enfrentar", afirmou.

Street argumentou que o país já dispunha de experiências que demonstravam ser possível melhorar a segurança pública, mas que faltava uma estratégia nacional mais clara.

"Precisamos mudar a crença de que isso é difícil, porque já foi resolvido em vários estados do Brasil. Então, dentro do próprio Brasil, já vemos a solução", disse.

A terceira prioridade apresentada pelo empresário foi o uso da inteligência artificial para reduzir os custos da estrutura administrativa e aumentar a eficiência dos serviços públicos.

"A terceira é aprofundar o uso da inteligência artificial para reduzir a máquina do governo, torná-la mais eficiente, atender melhor o cidadão e fazer as finanças públicas funcionarem", afirmou.

Juros elevados são obstáculo para investimentos

Street também criticou o elevado custo do capital no Brasil, que considerou um dos principais obstáculos à expansão dos investimentos e ao crescimento das empresas.

Durante a conversa, Ditizio lembrou que a taxa básica de juros brasileira, a Selic, está em 13,75%, um dos patamares mais elevados do mundo. O executivo perguntou se os juros altos poderiam representar oportunidades de investimento em ativos negociados a preços mais baixos.

Street ponderou que a combinação de juros elevados, carga tributária e outros custos associados ao ambiente de negócios brasileiro reduzem a atratividade dos ativos nacionais.

"Somos excessivamente tributados em muitos setores, então às vezes não é tão barato, ou tão mais barato quanto deveria ser", afirmou.

Banco Central: aumento da dívida pública e de gastos públicos têm pressionado a inflação e pressionado BC a manter os juros em patamar muito elevado (Leandro Fonseca /Exame)

O empresário defendeu que enfrentar o elevado custo do capitaldeveria estar entre as prioridades da política econômica.

"Precisamos definitivamente enfrentar esse problema de ter a maior taxa de juros real do mundo. Precisamos fazer isso. Essa é a principal prioridade para o país", disse.

Apesar das críticas aos juros, Street elogiou o Banco Central, especialmente sua independência e as transformações regulatórias que permitiram o avanço das fintechs e da competição no sistema financeiro brasileiro.

"Graças a Deus, temos um Banco Central muito bom e excelentes profissionais trabalhando nessa instituição. Essa é uma das coisas que realmente funcionam no Brasil", afirmou.

Segundo ele, o desenvolvimento do mercado de tecnologia financeira colocou o Brasil entre os países mais avançados do setor. Street, porém, reforçou a necessidade de uma sinalização clara do novo governo em relação às contas públicas.

Brasil continua atraindo capital estrangeiro

Apesar dos desafios macroeconômicos, Street afirmou continuar otimista em relação à capacidade do Brasil de atrair investimentos internacionais, especialmente para startups e empresas de tecnologia.

Ditizio destacou que o Brasil havia recebido mais de US$ 80 bilhões em investimentos estrangeiros nos 12 meses anteriores e questionou como o país poderia ampliar a entrada de capital de longo prazo.

Street ressaltou que o tamanho do mercado consumidor brasileiro, a diversidade da economia e a criatividade dos empreendedores criavam oportunidades para novos negócios.

"Nós, empreendedores, não controlamos a macroeconomia, mas temos muita confiança no Brasil. Amamos o Brasil, trabalhamos aqui há décadas e acreditamos no país. Ainda vejo um bom fluxo de capital chegando para venture capital, por exemplo", afirmou.

O empresário, que deixou o conselho da Stone em 2024, também falou sobre sua atuação como investidor e mentor de fundadores de startups -- o executivo mantém participações em dezenas de 40 startups.

Ele é cofundador da Teya, fintech europeia de pagamentos voltada a pequenas e médias empresas, e do Instituto B55, organização de apoio ao empreendedorismo criada ao lado de Guilherme Benchimol, fundador da XP, e David Vélez, fundador do Nubank.

Segundo ele, uma das principais recomendações aos novos empreendedores era construir negócios capazes de sobreviver aos ciclos de juros elevados e às mudanças no cenário político, sem depender excessivamente de bancos ou de poucas fontes de financiamento.

Street afirmou que procurava compartilhar com os novos empresários as lições que aprendeu ao construir empresas durante diferentes ciclos econômicos brasileiros.

Para Street, os próprios problemas estruturais da economia brasileira representavam oportunidades para a criação de empresas capazes de oferecer soluções em larga escala.