A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) aprovou nesta terça-feira, 1º, o Reajuste Tarifário Anual de 2025 da Enel Distribuição São Paulo, concessionária responsável pela energia na capital e em 23 cidades da Grande São Paulo.

São atendidas 8 milhões de residências, cerca de 18 milhões de pessoas, que representam um consumo de energia elétrica representa atualmente um faturamento anual na ordem de R$ 22,01 bilhões. A decisão resultará em um aumento na conta de luz dos consumidores paulistas.

Segundo relatório da Aneel, o reajuste entrará em vigor a partir do dia 4 de julho. O aumento médio para os consumidores será de 13,94%, sendo 15,77% para consumidores de Alta Tensão, e 13,47% para os consumidores de baixa tensão. A tarifa B1 Residencial será de R$ 725,18/MWh.

O reajuste aprovado reflete, na maioria, o aumento de 30% no encargo da CDE USO, que financia, entre outros itens, a tarifa social de energia elétrica.

Embora o benefício tenha alcançado cerca de 60 milhões de famílias, a conta adicional é repassada aos consumidores cativos com consumo superior a 120 kWh mensais, pressionando as tarifas do restante da população.

Em nota, a Enel afirma que o reajuste é resultado principalmente da elevação de custos que não são de responsabilidade e não são gerenciáveis pela companhia - como encargos setoriais definidos em Leis e Decretos e aquisição de energia.

Esses fatores, segundo a concessionária, são definidos por regulamentação federal, somados aos custos de transmissão e tributos federais e estaduais, têm impacto direto no valor final da fatura, independentemente da atuação da distribuidora.

Aumento terá impacto na inflação de julho

Segundo a projeção da Warren Investimentos, a decisão da Aneel terá impacto direto no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), indicador que mede a inflação oficial do Brasil.

A Enel SP representa cerca de 80% da amostra pesquisada pelo IBGE no estado e responsável por quase um terço (33%) do peso do IPCA.

Nos cálculos de Andréa Angelo, analista de inflação da Warren, o impacto potencial na inflação de julho pode chegar a até 10 pontos-base (bps).

Apesar da aprovação do reajuste integral, a projeção da Warren Investimentos considera uma alta mais moderada, de 7,3% neste ciclo. Com esse cenário, o impacto estimado no IPCA de julho é de 4 bps, elevando a projeção do mês de 0,25% para 0,30%. Para o acumulado do ano, a estimativa passou de 4,91% para 4,95%.