Conta de luz: Aneel anuncia bandeira tarifária verde para março

Decisão foi tomada após elevação do volume de chuvas ao longo de fevereiro, o que resultou no aumento do nível dos reservatórios das hidrelétricas

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 17h47.

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) informou, nesta sexta-feira, que a bandeira tarifária permanecerá verde em março. Com isso, não haverá cobrança adicional na conta de luz dos consumidores. A sinalização indica que as condições de geração estão favoráveis no país.

Segundo a agência, houve elevação do volume de chuvas ao longo de fevereiro, o que resultou no aumento do nível dos reservatórios das hidrelétricas. Esse cenário permitiu a manutenção da bandeira verde para o próximo mês.

"Ainda que a bandeira seja verde e as condições de geração sejam favoráveis na maior parte do tempo, importante lembrar que pode haver despacho complementar de usinas termelétricas para garantir a robustez do sistema elétrico em situações operativas específicas", afirma a agência.

O sistema de bandeiras tarifárias foi instituído em 2015 para indicar ao consumidor o custo efetivo da geração de energia elétrica. O modelo considera o custo variável da produção, levando em conta fatores como a disponibilidade de recursos hídricos, a expansão de fontes renováveis e o acionamento de diferentes modalidades de geração.

A sinalização verde representa o patamar em que não há acréscimo na tarifa em razão das condições de produção de energia. O mecanismo funciona como instrumento de transparência ao informar, mês a mês, o cenário de geração.

"A Aneel reforça a importância do uso responsável da energia elétrica, que evita desperdícios e contribui com a sustentabilidade do setor elétrico", alerta a agência.

