Congresso vota hoje LDO de 2024 com emendas de R$ 48 bi e meta de déficit zero

O Congresso Nacional se reúne nesta terça-feira para aprovar a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2024. O texto já foi aprovado na Comissão Mista de Orçamento, com as bases para elaboração do orçamento anual. O texto traz a meta de déficit fiscal zero, como enviado pelo governo e defendido pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

Além disso, o projeto prevê cerca de R$ 48 bilhões em emendas parlamentares, sendo R$ 37 bilhões de pagamento obrigatório. As emendas de comissão, no valor de R$ 11 bilhões, foram retiradas do calendário obrigatório de empenhos. O Sistema S também ficou de fora do orçamento, após polêmica com empresários do setor.