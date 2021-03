Confiança da indústria cai a mínima em 7 meses em março

A confiança da indústria no Brasil apresentou piora em março a seu menor patamar em sete meses, refletindo os desafios representados pelo recrudescimento da Covid-19 no país, de acordo com dados da Fundação Getulio Vargas (FGV) divulgados nesta sexta-feira.

O Índice de Confiança da Indústria (ICI) teve queda de 3,7 pontos em março, a 104,2 pontos, seu menor patamar desde agosto de 2020, quando havia registrado leitura de 98,7.

"A queda na confiança da indústria vendo sendo influenciada pelo aumento do pessimismo em relação aos próximos meses", disse Claudia Perdigão, economista da FGV IBRE, em nota.

Ela chamou a atenção especialmente para a perspectiva de diminuição da demanda atual e dificuldades previstas para os próximos meses diante do recrudescimento da pandemia no Brasil.

"As medidas mais restritivas para contenção da Covid-19 em várias cidades e Estados, a lentidão do processo de vacinação e o período de interrupção dos benefícios emergenciais já afetam segmentos relevantes na indústria brasileira, como o de alimentos, que também vem apresentando dificuldades com falta de matérias primas e elevação dos custos", explicou.

O Índice de Situação Atual (ISA), que acompanha o sentimento dos empresários sobre o momento presente da indústria, teve queda de 3,5 pontos, para 111,4 pontos, mínima desde setembro de 2020.

O Índice de Expectativas (IE), indicador das perspectivas para os próximos meses, recuou 3,8 pontos, a 97,1 pontos, seu menor patamar desde julho de 2020.

Em janeiro, a indústria brasileira registrou alta da produção pelo nono mês seguido, de 0,4%, mas em desaceleração e sofrendo o impacto do agravamento da pandemia no Amazonas.

Na véspera, o Brasil registrou 100.158 novos casos de coronavírus, superando pela primeira vez desde o início da pandemia o patamar de 100 mil infecções em um único dia, segundo dados do Ministério da Saúde.