Comissão de Orçamento aprova R$9,3 bilhões para Auxílio Brasil

A Comissão Mista de Orçamento (CMO) aprovou nesta quarta-feira um projeto que abre espaço no orçamento da seguridade social em favor do Ministério da Cidadania no valor de 9,3 bilhões de reais com o objetivo de custear o Auxílio Brasil, programa de transferência de renda que vai substituir o Bolsa Família.

O governo Jair Bolsonaro havia encaminhado esse projeto ao Congresso no final de outubro para viabilizar o remanejamento dos recursos. A proposta deverá ser apreciada nesta quinta-feira em sessão do Congresso Nacional.