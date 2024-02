Carnaval 2024: cachaça, caipirinha e chopp crescerão no consumo — e lideram nos impostos

O Carnaval é marcado por festas e blocos de rua em diversas regiões do país. Mas também é momento de grande consumo, e muitos dos produtos mais usados pelos foliões chamam a atenção pela alta carga tributária. Neste ano, as bebidas mais procuradas pelo público podem ficar mais caras.

Segundo um levantamento da Associação Comercial de São Paulo (ACSP), a cachaça, a caipirinha e o chopp, três dos principais itens de consumo durante o Carnaval, estão entre os produtos mais tributados no estado de São Paulo. Logo atrás, adereços e fantasias se destacam no ranking da ACSP (veja ao final da reportagem), superando itens como passagens aéreas, hospedagem e preservativos.

"Para quem não deseja desembolsar 36,41% em impostos nas fantasias, reutilizar fantasias ou usar da criatividade para não gastar na festa, pode ser uma opção dos foliões", diz o economista da ACSP, Ulisses Ruiz de Gamboa.

No topo da lista, a cachaça apresenta o maior índice de tributação, atingindo 81,9%. Em seguida, vêm a caipirinha e o chopp, com taxações de 76,7% e 62,2%, respectivamente.

Também entre os cinco primeiros estão: máscara de plástico, com 43,93%, os refrigerantes em lata, com 46,5%, e o colar havaiano, com 46%.

Carnaval e os bens surpérfluos

De acordo com o presidente executivo do IBPT, João Eloi Olenike, a alta carga tributária sobre os produtos consumidos durante o Carnaval é atribuída ao fato de muitos de eles serem classificados como bens supérfluos, prejudiciais à saúde ou de luxo.

"Também devemos no atentar para a realidade de que no Brasil a tributação é muito concentrada no consumo, o que acaba elevando os preços dos produtos ao consumidor final e, muitas vezes, impede que este consuma mais e melhor", diz Olenike.

Quais os "itens do Carnaval" mais tributados?

Cachaça - 81,9%

Caipirinha - 76,7%

Chopp - 62,2%

Máscara de plástico - 43,93%

Refrigerante (lata) - 46,47%

Colar havaiano - 45,96%

Óculos de sol - 44,18%

Refrigerante (garrafa) - 44,55%

Cerveja artesanal - 42,69%

Cerveja (lata) - 42,69%

Cerveja (garrafa) - 42,69%

Máscara de lantejoulas - 42,71%

Biquíni com lantejoulas - 42,19%

Fantasia - roupa tecido - 36,41%

Pandeiro - 37,83%

Fantasia - roupa com arame 33,91%

Água de coco - 34,13%

Biquíni - 33,44%

Água mineral - 31,50%

Passagem aérea - 22,32%

Preservativo - 18,75%

Fonte: ACSP