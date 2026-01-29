Brasil cria 1,2 milhão de empregos formais em 2025, menor saldo desde 2020

O Brasil gerou 1.279.498 empregos formais em 2025, com 26,59 milhões de admissões e 25,32 milhões de desligamentos registrados entre janeiro e dezembro, segundo o Novo Caged.

Os dados foram divulgados nesta quinta-feira, 29 de janeiro, pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

Este foi o menor resultado desde 2020, ano da pandemia da Covid-19, quando houve fechamento de vagas.

O total de vínculos com carteira assinada cresceu 2,71% no período, passando de 47,19 milhões para 48,47 milhões de trabalhadores ativos.

O avanço foi registrado em todas as cinco regiões do país e nas 27 Unidades da Federação, como mostra o balanço anual.

Setores com melhores resultados

No recorte por setores, todas as cinco principais atividades econômicas encerraram o ano com saldo positivo. O maior destaque foi o setor de Serviços, com 758.355 vagas criadas (+3,29%), seguido pelo Comércio, que gerou 247.097 empregos (+2,3%).

No setor de Serviços, os principais destaques foram as áreas de informação, comunicação, atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas, com saldo de 318.460 postos (+3,12%), e as atividades ligadas à administração pública, educação, saúde e serviços sociais, com 194.903 vagas (+3,12%).

A Indústria registrou 144.319 novos empregos formais (+1,6%), enquanto a Construção gerou 87.878 vagas (+3,1%). A Agropecuária também manteve crescimento, com saldo de 41.870 postos (+2,3%).

Todos os grandes setores econômicos apresentaram desempenho negativo no mês, com destaque para Serviços (-280,8 mil), Indústria (-135 mil) e Construção (-104 mil).

O salário médio real de admissão em dezembro foi de R$ 2.303,78. Em relação a novembro, houve leve recuo, mas na comparação com dezembro de 2024, o valor representa aumento real de 2,55%.

Regiões com maior empregabilidade

A região Sudeste liderou a geração de empregos formais em 2025, com saldo de 504,97 mil vagas no ano, equivalente a um crescimento de 2,10%, como mostrou o Novo Caged. Em seguida aparecem as regiões Nordeste, com 347,94 mil postos (+4,38%), e Sul, com 186,12 mil (+2,16%). No Centro-Oeste, foram abertas 149,53 mil vagas (+3,56%), enquanto a região Norte teve saldo de 90,61 mil empregos formais (+3,81%).

Entre os estados, São Paulo concentrou o maior número absoluto de novas vagas, com 311.228 vínculos formais (+2,17%). Rio de Janeiro (100.920 postos, +2,60%) e Bahia (94.380, +4,41%) completam os três maiores saldos do país. As maiores taxas percentuais de crescimento foram registradas no Amapá (+8,41%), na Paraíba (+6,03%) e no Piauí (+5,81%).

Em dezembro, mês que historicamente apresenta retração no mercado formal, o saldo foi negativo, com fechamento de 618.164 vagas. A redução foi observada tanto entre homens (-348,4 mil) quanto entre mulheres (-269,7 mil). Os estados com maiores quedas no mês foram São Paulo (-224,2 mil), Minas Gerais (-72,7 mil) e Paraná (-51 mil).