Brasil tem déficit em conta corrente de US$ 4 bi em junho, mostra Banco Central

O Brasil registrou um déficit em suas transações correntes de US$ 4,029 bilhões em junho, segundo divulgado pelo Banco Central (BC) nesta quinta-feira. No mesmo período do ano passado, foi registrado um saldo negativo de US$ 182 milhões.

O saldo leva em consideração a diferença entre o que o país gastou e o que recebeu nas transações internacionais relativas a comércio, rendas e transferências unilaterais. Quando se gasta mais do que recebe é registrado o déficit, e no contrário , é registrado o superávit.

No acumulado de 12 meses, foi registrado um déficit de US$ 31,453 bilhões, o que corresponde a 1,41% do Produto Interno Bruto (PIB), segundo o BC.

A autoridade monetária projeta um déficit em conta corrente de US$ 53 bilhões para 2024. A informação foi divulgada pelo BC em seu último Relatório Trimestral de Inflação (RTI).

Investimentos diretos

Conforme o BC, os investimentos diretos no país (IDP) somaram US$ 6,3 bilhões em junho de 2024, ante US$ 2,0 bilhões no mesmo mês de 2023.

O IDP leva em consideração os recursos destinados à participação no capital e os empréstimos diretos concedidos por matrizes de empresas multinacionais as suas filiais no país e vice-versa. Além disso, o retorno de investimento brasileiro no exterior também faz parte dessas estatísticas.

No acumulado de 12 meses, os investimentos diretos no país somaram US$ 70,325 bilhões, o que equivale a 3,15% do PIB. Em junho do ano passado, o acumulado do IDP somou 3,29% do PIB. O acumulado deste ano é suficiente para cobrir o déficit em conta corrente de 1,41% do produto nos 12 meses.

Reservas internacionais

Conforme divulgado pelo BC, as reservas interncionais somaram US$ 357,8 bilhões em junho, um crescimento de US$ 2,3 bilhões em relação a maio deste ano.