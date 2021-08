Brasil vence EUA e Canadá e é tricampeão das Olimpíadas de Economia

Enquanto mais de 300 atletas brasileiros disputam em Tóquio a glória no esporte, uma delegação de jovens levou o Brasil ao topo do pódio em outra Olimpíada: a de economia.

O Brasil se sagrou pela terceira vez campeão da Olimpíada Internacional de Economia, sediada neste ano em Riga, na Letônia. O título veio no domingo, 1º de agosto, após quase uma semana de competição.

Como na edição do ano passado, na qual o Brasil já havia sido campeão com um case sobre vacinas, o evento foi totalmente online devido à pandemia.

Os brasileiros competiram com mais de 40 países e 200 alunos do Ensino Médio, e ficaram à frente do Canadá, segundo colocado, e dos Estados Unidos, terceiro.

A delegação do Brasil, além da vitória na disputa por equipes, levou quatro medalhas de ouro individuais e uma de prata.

Para chegar à vitória, a equipe de cinco brasileiros passou por três fases da competição. Houve primeiro uma prova teórica de economia, para a qual os alunos precisaram usar material já do Ensino Superior, e a resolução de um desafio real de negócio.

Com a pontuação, seis países passaram para a final, que consistiu em um "Jogo de Gestão Financeira". Cada participante teve de gerir a carteira de investimentos de um personagem virtual ao longo de sua vida. O time brasileiro conseguiu o primeiro colocado individual na prova final e a melhor média da competição.

É CAMPEÃO!!!!

Brasil defende seu título e conquista o primeiro lugar da IEO pela TERCEIRA vez consecutiva!#ocampeaovoltou pic.twitter.com/nZ2v3LDuah — 🏆OBECON 🇧🇷 — Olimpíada Brasileira de Economia (@obeconomia) August 1, 2021

O time brasileiro foi formado pelos alunos Vitor Alexandre de Camargo, Sebastião Navarro, Nicolas Goulart de Moura, Caio Bento da Silva Luize e Ishan Matheus de Campos Unni.

"Desejo que esses resultados ajudem a fomentar cada vez mais o ensino de economia nas escolas brasileiras”, disse em nota Tomás Aguirre Lessa Vaz, um dos "técnicos" da equipe brasileira e ele próprio competidor como aluno em 2018.

A Olimpíada Internacional de Economia foi realizada pela primeira vez em 2018, idealizada pela Escola Superior de Economia da Rússia. Com o resultado desse fim de semana, o Brasil se confirma como campeão de três das quatro edições do torneio, em 2021, 2020 e 2019 (além de um terceiro lugar na primeira edição).

Os alunos participantes são selecionados após vencerem as competições nacionais. No caso do Brasil, a seleção acontece na Olimpíada Brasileira de Economia, realizada de fevereiro a junho deste ano e criada em parceria com o Instituto Vertere, que promove o acesso a olimpíadas do conhecimento a alunos brasileiros.

A Olimpíada Brasileira de Economia tem inscrições gratuitas e é voltada a alunos do Ensino Médio ou do último ano do Ensino Fundamental, além de uma categoria aberta a interessados de todas as idades.

Um dos principais objetivos é difundir o interesse pelo estudo de economia entre os alunos, segundo os organizadores. Para o Brasil, quanto mais talentos descobertos — e mais reflexão sobre como a economia pode ser usada para o desenvolvimento do país —, melhor.

