Boletim Focus: projeção para inflação este ano encosta no teto da meta

A projeção do mercado para a inflação neste ano chegou praticamente ao teto da meta, com a perspectiva para o crescimento econômico também subindo no Boletim Focus divulgado pelo Banco Central nesta segunda-feira, 24.

O levantamento semanal apontou que a expectativa para a alta do IPCA em 2021 subiu de 5,15% para 5,24%, apenas 0,01 ponto percentual abaixo do teto da meta -- 3,75%, com margem de 1,5 ponto para mais ou para menos.

A perspectiva para 2022 também aumentou, em 0,03 ponto percentual, chegando a 3,67%. O centro da meta para o ano que vem é de 3,50%, também com margem de 1,5 ponto.

Para o Produto Interno Bruto (PIB), a estimativa de crescimento melhorou para este ano, passando a 3,52% de 3,45% na semana anterior. Para o ano que vem, no entanto, a expectativa caiu a 2,30%, de 2,38% projetados anteriormente.

A pesquisa com uma centena de economistas mostrou ainda que houve manutenção da perspectiva para a taxa básica de juros, com a Selic sendo calculada a 5,50% em 2021 e 6,50% em 2022.

O relatório do BC também manteve o cenário para o câmbio em 2021. A previsão é de que o dólar termine o ano em 5,30 reais. Para 2022, economistas reduziram a projeção de 5,35 reais para 5,30 reais.

