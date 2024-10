Boletim Focus: Mercado mantém projeção da Selic e vê 2024 encerrando com juros a 11,75%

Boletim Focus hoje

IPCA

A projeção do IPCA cresceu 0,01 p.p. e e começa o dia em 4,38%. Considerando as 64 estimativas atualizadas nos últimos cinco dias úteis, a mediana para 2024 ficou em 4,40%.

Para 2025, que também está no foco da política monetária, a projeção se manteve em 3,97%. Um mês antes, a mediana era de 3,92%. A projeção para 2026 permanece 3,60%, a mesma divulgada no boletim anterior.

PIB

A projeção para o PIB de 2024 foi mantida em 3% pela segunda semana após seis altas consecutivas. A projeção para 2025 subiu 0,01 p.p de 1,92% para 1,93%. A projeção de 2026 ficou em 2% pela 61ª semana.

Selic

A expectativa para a Selic de 2024 segue em 11,75%. A projeção para 2025 também se manteve em 10,75%. A projeção para daqui dois anos também parmanece a mesma, com a Selic em 9,5% em 2026.

Câmbio

Os economistas do mercado financeiro mantiveram a expectativa do dólar para 2024 em US$ 5,40. Para o fim de 2025, a projeção saiu de US$ 5,35 e foi para US$ 5,39.