Bets foram barradas por falta de documentos e de idoneidade, diz secretário de Apostas

O que mudou na prática com o mercado regulado a partir de 1º de janeiro de 2025?

Começou de fato o que chamamos de “mercado regulado”. Na prática, a maior mudança é que para atuar nacionalmente, a empresa precisa estar autorizada pelo Ministério da Fazenda . Isso garante que as empresas que prestam o serviço sejam brasileiras, mesmo que seus sócios sejam estrangeiros. Elas precisam estar sediadas no Brasil, com dirigentes conhecidos e usando instituições financeiras reguladas pelo Banco Central. Outro ponto importante são as regras criadas em 2024. Regulamos temas como: o sistema que as empresas devem usar; quais jogos podem ser ofertados; como deve ser estruturada a operação financeira; regras de combate à lavagem de dinheiro; e regras para proteção dos apostadores, especialmente ligadas à saúde mental e financeira. A partir de agora, sabemos quem presta o serviço e como ele é ofertado. Temos também uma portaria de monitoramento e fiscalização, além de outra de processos sancionadores, caso ocorram infrações.

Quais são as sanções para quem desrespeitar as regras?

Elas começam com advertência e, no limite, chegam à cassação, ou seja, perder a autorização. Nem é só suspensão: elas podem efetivamente perder a autorização. Obviamente, tem que haver proporcionalidade entre a conduta e a pena. Se a empresa fez algo ruim a ponto de levar à cassação, ela vai perder a autorização e ficará proibida de atuar no Brasil. Se for algo superficial, na primeira vez, ela toma uma advertência. Mas, se for reiterada, mesmo que sejam pequenas condutas desviantes, isso pode escalonar e levar à cassação. A multa também é outro ponto importante. As multas podem chegar a até R$ 2 bilhões .

Como será tratada a questão das loterias estaduais e o caso da Loterj?

Saiu uma decisão do ministro André Mendonça dizendo expressamente que a Loterj está proibida de prestar serviços fora do estado do Rio de Janeiro. Isso encerra a discussão sobre a possibilidade de uma loteria estadual operar nacionalmente com base em uma autorização local. A interpretação do texto da lei e da Constituição brasileira, que sempre nos pareceu muito clara, foi confirmada pelo Supremo. O que o STF decidiu é que existe uma lei federal e um órgão regulador nacional, que é a Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda. Só esse órgão pode conceder autorizações para operações nacionais. Essa decisão do STF reforça que as loterias estaduais podem atuar apenas dentro dos limites do seu estado.

E o caso de publicidade de empresas que só têm autorização estadual?

A lei deixa claro que a publicidade de loterias estaduais é restrita ao território estadual. Se uma empresa quer patrocinar um clube que atua em âmbito nacional, precisa da autorização do Governo Federal. Essa decisão traz estabilidade jurídica para o setor. Claro, ainda pode haver discussões no plenário do STF, mas esse posicionamento inicial nos dá uma base muito sólida para garantir que as regras sejam cumpridas e que todos atuem legalmente dentro do espaço permitido.

Das mais de 100 empresas que estavam liberadas para atuar no fim de 2024, apenas 66 foram autorizadas de fato. Como ficam essas quase 30 empresas que não tiveram a autorização?

Para uma empresa operar até 31 de dezembro do ano passado, no período de adequação, ela necessariamente precisava ter pedido a autorização até a publicação da portaria de adequação, em 17 de setembro. Ou seja, aquelas que pediram até 20 de agosto deveriam ter uma resposta ainda em 2024. Já as que pediram até 17 de setembro poderiam operar em adequação até o final do ano. O que é importante agora é que, a partir de 1º de janeiro de 2025, apenas empresas com autorização podem atuar nacionalmente . Isso é definitivo. Se uma empresa pediu autorização e teve o pedido negado ou continua em análise, ela não pode atuar. Sem autorização formalmente concedida, em caráter definitivo ou provisório, a empresa está proibida de operar. E, se for identificada atuando, terá o site derrubado.

A Secretaria vai levar em consideração se uma casa de aposta estiver aguardando o pedido de autorização e funcionar ilegalmente?

Se uma empresa estiver funcionando ilegalmente, ou seja, sem autorização, e estiver nesse processo de aprovação, ela está ilegal. Isso vai ser levado em consideração. Aqui é importante, algo que não é claro para todo mundo: a lei determina que o ato de dar a autorização é um ato discricionário do Ministério da Fazenda, levando em conta o interesse público .

O que isso significa?

Significa que nós não somos obrigados a dar autorização para ninguém . Se tivermos elementos suficientes para, por exemplo, ter dúvidas legítimas em relação à conduta dessa empresa, à idoneidade dessa empresa ou ao comportamento ilegal dessa empresa, podemos não dar essa autorização com base nesse dispositivo da lei. É importante até para as empresas que estão sendo avaliadas terem clareza disso: se a empresa está sem autorização e insiste em prestar o serviço, isso vai ser levado em consideração. E isso pode, possivelmente, resultar em ela não conseguir essa autorização por conta desse comportamento.

Quais foram os principais motivos que levaram algumas empresas a não conseguirem autorização?

Algumas dessas empresas não tiveram aprovação porque seus pedidos de autorização eram deficientes. Por exemplo, dos 100 documentos requeridos, algumas apresentaram apenas 20. Quando notificadas para complementar, não trouxeram os documentos necessários, então os processos foram arquivados. Além disso, tivemos um grupo menor de empresas com problemas de idoneidade. Essas informações chegaram de áreas de monitoramento e fiscalização ou de parceiros como a Polícia Federal e a Receita Federal. O que fazemos não é um pré-julgamento, mas uma avaliação cautelosa: se há dúvidas legítimas, preferimos não conceder a autorização. Por fim, há um grupo em análise porque fizeram alterações relevantes, como mudança de sócios ou até de CNPJ e nome. Quando isso ocorre, o processo é aditado e, na prática, volta para o fim da fila. Essas empresas ainda precisam esperar a conclusão do processo para poder atuar.