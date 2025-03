Banco Central informa vazamento de dados de chaves Pix da QI SCD

O vazamento não envolveu informações sensíveis, como senhas, saldos ou movimentações bancárias, nem dados protegidos pelo sigilo bancário. Os dados acessados são de natureza cadastral, o que impede qualquer tipo de transação financeira ou acesso às contas dos clientes.

As pessoas afetadas serão notificadas exclusivamente pelos canais oficiais das instituições financeiras, como aplicativos e internet banking. O BC alertou que não fará contato por telefone, SMS, e-mail ou aplicativos de mensagens , e recomendou que usuários fiquem atentos a possíveis tentativas de fraude.

O BC informou que já tomou as medidas necessárias para investigar o caso e aplicará as sanções previstas na regulamentação vigente. Apesar do baixo impacto potencial, a autoridade monetária decidiu divulgar o incidente em respeito ao princípio da transparência.

O que diz a empresa

Em nota enviada à EXAME, a QI SCD disse que alguns dados foram expostos devido a uma falha pontual, a qual foi imediatamente corrigida e que as informações expostas eram sobre dados cadastrais e não envolviam informações sigilosas. Leia na íntegra o posicionamento da empresa: