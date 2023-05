Assembleia da Vale aprova toda a chapa indicada para o Conselho de Administração

A Assembleia Geral Ordinária da Vale acaba de aprovar a chapa indicada para o Conselho de Administração. Foi escolhido para presidir o CA o ex-presidente da Previ Daniel Stieler. Para vice foi escolhido Marcelo Gasparino.

Quem está na Chapa?

A chapa inclui ainda Douglas James Upton; Fernando Jorge Buso Gomes (Bradespar); João Luiz Fukunaga (Previ); José Luciano Duarte Penido; Luis Henrique Cals de Beauclair Guimarães; Manuel Lino Silva de Sousa Oliveira (Ollie); Paulo Hartung; Rachel de Oliveira Maia e Shunji Komai; (Mitsui); Vera Marie Inkster.

Além de eleger os conselheiros, que terão mandato de 2023 a 2025 a assembleia votou as contas da administração e demonstrações financeiras de 2022, a proposta para a destinação de resultado e a aprovação do Orçamento de Capital, a fixação do número de assentos em 13 (inclui um representante dos trabalhadores) mais um suplente.

Foram eleitos André Madeira e Wagner Xavier como membro efetivo e suplente para esses postos, que não passam pela aprovação da Assembleia.

Então, acontecerá a eleição de membros do conselho fiscal. Heloísa Belotti Bedicks e Raphael Manhães Martins Adriana de Andrade Solé, da Geração, Marcio de Souza (Previ) Clovis Ayres Filho (Cosan) são os nomes indicados.

Depois, será votada a remuneração dos administradores e dos membros do conselho para o ano fiscal 2023.