Como saber se seu CPF foi usado por terceiros para fazer empréstimo ou abrir contas?

A partir desta quarta (1º), apenas quem tiver conta gov.br nos níveis ouro ou prata poderá ter acesso ao Registrato. Ainda desconhecido por muitas pessoas, embora criado em 2014, este é um sistema do Banco Central bem importante para a gestão das suas finanças pessoais ou do seu negócio.

Com a ferramenta, é possível consultar, de graça e de modo seguro, todas as informações da sua vida financeira que os bancos possuem. Estão reunidos, em um só lugar, contas bancárias em seu nome, financiamentos, empréstimos, dívidas com o governo federal, cheques devolvidos, dados de compra ou venda de moeda estrangeira e até as chaves Pix que você cadastrou.

Para que serve o Registrato

A plataforma é uma maneira simples de acompanhar a sua saúde financeira. Por meio de relatórios de seis áreas – cheques sem fundo, financiamentos e empréstimos, contas e relacionamentos, chaves Pix, operação de câmbio e Cadin Federal* –, você enxerga um panorama das suas relações com o sistema financeiro, o que ajudará a gerenciar melhor as suas finanças e mantê-lo longe do superendividamento.

Na seção de empréstimos e financiamentos, por exemplo, conseguirá ver as operações a vencer e aquelas que já estão vencidas sem pagamento para que possa fazer o acerto; na aba de cheques sem fundos, estão identificados os cheques devolvidos; em contas e relacionamento, o usuário poderá acompanhar se a conta que pediu para ser encerrada foi mesmo fechada.

Além disso, no Registrato é possível checar se não tem ninguém usando o seu nome para abrir contas em bancos, solicitar cartões, pegar empréstimos ou até aplicar golpes com os seus dados. Por isso, é recomendável acessar a página de tempos em tempos, mesmo que não esteja buscando um dado específico.

Os relatórios são sigilosos e só podem ser consultados por você ou por alguém que tenha autorizado. O recurso pode ser usado para acessar dados da pessoa física, pelo CPF, ou da sua empresa, pelo CNPJ.

Como acessar o Registrato

A partir deste mês, a única forma de entrar no sistema é pelo login da sua conta gov.br, com nível de segurança prata ou ouro (o cadastro é gratuito e pode ser feito aqui). Depois que tiver a conta no portal do governo, é simples: basta ir até a página do Registrato e inserir as informações de login gov.br para acessar o sistema.

Além de visualizar os relatórios na tela (atuais e anteriormente solicitados), dá ainda para baixá-los em formato PDF e enviar por e-mail.

É válido destacar que, segundo o Banco Central, depois de realizar uma operação, os relatórios são atualizados apenas no 20º dia do mês seguinte.