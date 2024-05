Receita realiza leilão com iPhone XR por R$ 500 e esmeralda por R$ 115 milhões; veja como participar

Em 28 de maio, a Receita Federal vai realizar mais um leilão de celulares, veículos, joias, eletrodomésticos entre outros itens. Ao todo, são 245 lotes disponíveis para os lances apresentados pelos participantes.

Os lances serão feitos em lotes fechados. Destacam-se no leilão um smartwatch e um iPhone XR, que estão disponíveis juntos no lote 79, com propostas a partir de R$ 500.

O lote mais acessível é o número 22, podendo ser adquirido a partir de R$ 100, exclusivamente por pessoas jurídicas, que inclui uma babá eletrônica e fones de ouvido.

Por outro lado, o lote mais caro é o 245, que oferece uma esmeralda bruta de 137 kg, com lance inicial de pelo menos R$ 115 milhões.

No leilão, os lotes de número 10, 74, 75, 103 e 181 abrangem veículos, eletrônicos e objetos diversos. Alguns por valores acessíveis e outros de custo elevado:

No lote 10: roupas de bebê da marca Ralph Lauren a partir de R$ 400;

No lote 23: um iPhone SE a partir de R$ 1,8 mil;

No lote 24: um iPhone SE a partir de R$ 1,2 mil;

No lote 74: um caminhão Volkswagen Constellation 24.250 a partir de R$ 61,2 mil;

No lote 75: uma caminhonete Iveco Daily a partir de R$ 23,2 mil;

No lote 80: um conjunto de máquinas fotográficas Canon e acessórios a partir de R$ 70 mil;

No lote 103: uma scooter elétrica a partir de R$ 1,4 mil;

No lote 113: um notebook Asus e outros acessórios eletrônicos a partir de R$ 7 mil;

No lote 141: três Macbooks (modelos Pro e Air) a partir de R$ 2 mil;

No lote 181: oitos discos de vinil a partir de R$ 300.

Lotes para pessoas físicas e jurídicas

Os compradores identificados como pessoas físicas podem fazer lances nos seguintes lotes: 2, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 84, 85, 100, 101, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 112, 113, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 138, 139, 140, 141, 143, 144, 147, 151, 152, 167, 172, 174, 175, 181, 182, 194, 199, 203, 206, 213, 216, 222, 223, 226, 228, 231, 237, 239, 243 e 245.

As pessoas jurídicas podem apresentar propostas de compra para todos os lotes disponíveis.

Quais itens são oferecidos no leilão da Receita Federal?

smartphones

smartwatches (relógios inteligentes)

notebooks

roupas

sapatos

bijuterias

bolças e acessórios

pedras raras

componentes e periféricos de informática e aparelhos eletrônicos

microcomputadores

lentes de máquinas fotográficas

equipamentos de áudio e vídeo

utensílios domésticos

peças para colecionadores

antiguidades

discos de vinil

motores

analisador de leite

braço de robô industrial

ferramentas

esterilizador portátil

bateria para drone agrícola

veículos

rolamentos

partes e peças de automóveis

máquinas diversas.

Saiba como participar do leilão

De acordo com o edital do leilão, serão vendidos os itens de valor apreendidos na Alfândega da Receita Federal no Aeroporto de Viracopos, em São Paulo.

As propostas para o leilão só podem ser feitas de forma online das 8h do dia 23 de maio até as 21h do dia 27 de maio. A sessão está prevista para começar às 9h do dia 28, com a classificação e ordenação das propostas e a partir das 10h os lances serão liberados.

Para quem estiver interessado em participar do leilão da Receita Federal e dar um lance nos itens apresentados, é necessário:

entre 23 e 27 de maio, observando os horários estabelecidos pela Receita, acessar o Sistema de Leilão Eletrônico por meio do Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC);

selecionar o edital do leilão em questão, de número 0817700/000001/2024 - AEROPORTO INTERNACIONAL DE VIRACOPOS;

escolher o lote em que se quer fazer o lance e clicar em "incluir proposta";

aceitar os termos e condições apresentados pelo site da Receita;

incluir o valor proposto (que, necessariamente, deve ser maior do que o valor mínimo estabelecido pela Receita), e salvar.

Quem pode participar do leilão?

Os interessados que forem pessoas físicas podem participar do leilão sob as seguintes condições:

ser maior de 18 anos ou pessoa emancipada;

ser inscrito no Cadastro de Pessoas Física (CPF);

possuir selo de confiabilidade Prata ou Ouro no sistema de identidade digital do governo federal.

Por outro lado, para as pessoas jurídicas, as regras são: