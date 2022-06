Como pagar o INSS sendo autônomo?

São mais de 25 milhões de brasileiros trabalhando por conta própria hoje no país, segundo dados do IBGE. Todos esses autônomos também têm acesso a direitos trabalhistas, inclusive à aposentadoria.

Para isso, devem contribuir com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). O recolhimento é feito por meio da Guia da Previdência Social (GPS), popularmente conhecida como carnê do INSS.

“Dentre os benefícios ao segurado, temos aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria por idade e invalidez, reabilitação profissional, salário-maternidade, pensão por morte, auxílio-acidente, auxílio-reclusão, auxílio-doença e salário-família”, esclarece a contadora Ivana Christiano, do escritório Duque Contabilidade Mercantil.

Mas antes de entender como fazer o pagamento, ressalta a especialista, é importante saber que existem duas maneiras principais de contribuir, cada qual com um código específico no GPS, que diferem nos valores pagos e nos benefícios a que dão direito.

Qual o valor mínimo para pagar o INSS como autônomo?

Plano Normal

No plano normal (código 1007), o recolhimento é de 20% sobre a renda, com o limite de 20% do salário mínimo ou até 20% do teto da previdência, que atualmente é de R$ 7.087,22. O autônomo que opta por essa modalidade poderá ter direito a uma aposentadoria acima do salário mínimo.

Plano simplificado

Já no plano simplificado (código 1163), a contribuição é fixa de 11% sobre o salário mínimo. Nesse caso, ao se aposentar, o benefício pago ao trabalhador será equivalente a um salário mínimo.

O plano simplificado vale para quase todos os benefícios previdenciários, exceto Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Certidão de Tempo de Contribuição (CTC).

Outra informação importante: ele se aplica exclusivamente ao Contribuinte Individual que não presta serviço para empresas (ou qualquer Pessoa Jurídica), apenas para Pessoa Física.

Autônomo Alíquota Valor a ser pago ao INSS* Plano normal 20% De R$ 242,40 a R$ 1.417,44 Plano simplificado 11% R$ 133,32

*Considerando o salário mínimo vigente em maio/2022, no valor de R$ 1.212

O passo a passo para pagar o INSS como autônomo