Vale-refeição: especialistas dão dicas de como fazer o benefício durar mais

Com a alta dos alimentos em índices acima da inflação do ano, a conta do restaurante está cada vez mais cara para o trabalhador que precisa comer fora de casa. O custo médio da refeição chega a R$ 40,64 no país, segundo a Associação Brasileira das Empresas de Benefícios ao Trabalhador (ABBT). Mas o crédito do vale-refeição não tem acompanhado esse aumento.

De acordo com um levantamento da Sodexo Benefícios e Incentivos, embora só no primeiro trimestre deste ano as empresas tenham ampliado 7,42%, em média, o valor depositado no cartão, não foi o suficiente para a maioria: enquanto que, em 2019, o benefício possuía uma durabilidade média de 18 dias, de 2020 para cá o saldo tem durado 13 dias.

Considerando que são 22 dias úteis por mês, nos outros nove é preciso tirar do salário o valor para pagar o almoço até a próxima recarga do cartão. Por isso, trazer comida de casa se tornou algo mais frequente: 65% das pessoas costumam levar marmita para o trabalho, segundo a pesquisa.

Especialistas de empresas que operam vale-refeição lembram, no entanto, que essa não é a única forma de contornar a defasagem.

Márcio Alencar, diretor de estratégia digital, marketing e negócios da Alelo, e Priscila Abondanza, diretora executiva de experiência do cliente da VR, afirmam que é possível fazer o saldo do benefício render mais dias se for gerenciado com atenção.

Como fazer o vale-refeição durar mais tempo

Olho no saldo diário

Atente-se ao valor recomendado para utilização diária e tente não ultrapassá-lo. “Para ter maior controle, divida o valor integral do cartão pelo número de dias úteis do mês, assim será possível obter o gasto diário”, explica Abondanza. Escolha o restaurante

Com o valor diário em mente, liste os estabelecimentos próximos ao local de trabalho que se encaixam no seu planejamento financeiro. O foco é o almoço

“Lembre-se de que o ideal é utilizar o benefício para a refeição principal diária durante o expediente do trabalho”, orienta Alencar, da Alelo.

Abondanza, diretora da VR, completa: “Uma das questões que leva ao rápido consumo do vale-refeição está ligada aos hábitos de consumo, com o uso do crédito para demais finalidades além da refeição em meio ao expediente”. Monitore sempre

Utilize frequentemente o aplicativo do seu cartão de benefícios para verificar o saldo. Dados da VR apontam que 70% dos trabalhadores acabam consumindo o vale-refeição todo antes da próxima recarga. De olho em promoções

Para não estourar o consumo do cartão, vale ficar de olho também em restaurantes que dão descontos para clientes frequentes. “Outra estratégia é conhecer restaurantes com programas de fidelidade que podem garantir economia ou valor mais acessível”, sugere Abondanza. Evite taxas de entrega

No caso dos pedidos delivery, prefira as opções com frete grátis ou com retirada no restaurante caso seja próximo, para evitar a taxa de entrega. O segredo é balancear

Programe-se também para as refeições mais caras. “Nem sempre é possível se manter no plano e é normal querer extrapolar de vez em quando. Basta compensar o excesso nos demais dias do mês”, ressalta o executivo da Alelo.

Quanto custa uma refeição fora de casa?

Brasil (média) - R$ 40,64

Comercial/prato feito: R$ 30,59

Self-service/quilo: R$ 35,91

Executivo: R$ 50,23

À la carte: R$ 64,83

Média regional

Centro-Oeste: R$ 34,20

Norte: R$ 36,14

Sul: R$ 36,97

Nordeste: R$ 40,28

Sudeste: R$ 42,83

*Pesquisa Preço Médio Refeição 2022, da ABBT