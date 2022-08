PUC oferece curso online gratuito com Leandro Karnal

A Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) vem oferecendo uma série de cursos online, dentre eles, alguns gratuitos – e com direito à certificação. É o caso do “Profissional adaptável: Inteligência emocional, finanças pessoais e liderança”, que será ministrado entre os dias 15 e 16 de agosto.

O que esperar do curso gratuito da PUCRS?

A primeira aula do curso online será ministrada por Leandro Karnal no dia 15 de agosto, às 17h. O historiador, professor, escritor e palestrante vai falar sobre inteligência emocional e a adaptação ao novo cenário das relações de trabalho.

No dia 16, às 17h, é vez de conferir uma aula sobre finanças pessoais com Nina Silva. A empresária e escritora vai abordar conceitos básicos de economia, os caminhos básicos para investir, e o passo a passo para construir um bom planejamento financeiro.

A terceira aula do curso online será ministrada por Rachel Maia. A empresária vai abordar temas relacionados à carreira, como caminhos profissionais, diversidade e inclusão e competências necessárias para se tornar um bom líder.

Todas as aulas do curso online da PUCRS são gravadas e ficarão disponíveis aos participantes até o dia 31 de agosto.

Como se inscrever no curso online e gratuito da PUCRS?

Para participar do curso gratuito da PUCRS é preciso fazer a inscrição pela página Profissional adaptável: Inteligência emocional, finanças pessoais e liderança.

No dia 15 de agosto, a partir das 17 horas, o participante vai receber o link para acessar a primeira aula com Leandro Karnal. No dia 16 de agosto, também a partir das 17 horas, serão disponibilizadas as aulas de Nina Silva e Rachel Maia.



O curso online gratuito da PUCRS garante certificado?

Para que o participante garanta o seu certificado PUCRS de três horas do curso online, é preciso assistir pelo menos 75% das aulas. O documento de certificação estará disponível em até 15 dias depois da finalização de participação nas aulas.