Você fecharia esta porta em um incêndio? O experimento mostra a diferença

Fechar a porta de um cômodo durante um incêndio pode fazer uma grande diferença nas condições do ambiente. Um experimento realizado pelo Fire Safety Research Institute (FSRI) encontrou uma variação de 223 °C entre quartos que permaneceram abertos ou fechados enquanto o fogo avançava pela casa.

No teste, feito em 2017, pesquisadores utilizaram uma residência preparada para simular um incêndio. Durante dez minutos, dois quartos permaneceram com as portas fechadas, enquanto um terceiro ficou aberto.

Nesse período, os cientistas acompanharam a temperatura, os níveis de oxigênio e a presença de outros gases nos ambientes.

No quarto aberto, essas condições atingiram níveis considerados perigosos à vida mais rapidamente. Os cômodos isolados pelas portas mantiveram condições mais seguras durante o teste.

O que aconteceu com os quartos durante o incêndio?

Uma das diferenças mais expressivas apareceu na temperatura. No quarto que permaneceu aberto, os termômetros chegaram a 260 °C. Nos dois ambientes com as portas fechadas, a temperatura registrada foi de aproximadamente 37 °C. A diferença entre os valores chegou, portanto, a 223 °C.

Os dados apresentados no experimento também indicaram que, nas condições observadas no quarto aberto, sintomas como dor de cabeça e náusea poderiam aparecer entre um e dois minutos. O risco de morte, naquele cenário, poderia ocorrer entre dez e 15 minutos.

O que mudou com as portas fechadas

A diferença não ficou restrita à temperatura. O experimento também encontrou mudanças nos níveis de oxigênio e de outros gases presentes nos quartos. Nos ambientes com as portas fechadas, as condições permaneceram mais seguras durante mais tempo.

Segundo os dados apresentados no teste, os mesmos sintomas avaliados no quarto aberto poderiam levar até 45 minutos para atingir níveis mais intensos. O risco de morte, nas condições simuladas, apareceria entre duas e três horas.

Esses intervalos, porém, não devem ser interpretados como uma previsão para qualquer incêndio. Os resultados podem variar conforme as características e a intensidade do fogo.

Por que fechar a porta faz diferença?

Uma porta fechada funciona como uma barreira física entre o cômodo e o restante da residência. Durante um incêndio, calor, fumaça e gases podem se espalhar rapidamente pelos ambientes conectados. Ao fechar a porta, essa propagação pode ser retardada, mantendo temporariamente condições menos extremas no outro lado.

O experimento do FSRI mostrou justamente esse contraste. Além da diferença de temperatura, os quartos fechados mantiveram condições mais favoráveis durante mais tempo do que aquele diretamente conectado ao restante da casa pela porta aberta.

Porta fechada não significa porta trancada

A orientação para manter uma porta fechada durante um incêndio não significa trancá-la. Impedir a abertura pode dificultar uma saída de emergência e também o acesso de bombeiros ou outras autoridades ao cômodo.

Em fechaduras convencionais, deixar uma chave inserida ou virada pelo lado de dentro também pode dificultar o destravamento.

A recomendação, portanto, diferencia as duas situações. A porta pode permanecer fechada para criar uma barreira entre o cômodo e o incêndio, mas não deve ser trancada de maneira que dificulte uma eventual evacuação ou resgate.