Variante Delta é tão contagiosa quanto catapora, diz agência americana

Segundo um relatório do Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos EUA, a variante Delta é mais contagiosa, tem maior probabilidade se superar a proteção gerada pelas vacinas contra covid-19 e pode causar mais sequelas do que todas as outras versões conhecidas do coronavírus.

A cepa é vista como a maior geradora do estado mais grave da doença, quando o paciente precisa de cuidados intensivos. Pesquisas feitas no Canadá e da Escócia descobriram que as pessoas infectadas por ela têm maior probabilidade de serem hospitalizadas, enquanto pesquisas em Cingapura indicaram que é mais provável que necessitem de oxigênio.

Identificada pela primeira vez na Índia e registrada também no Brasil, é mais transmissível do que os vírus que causam MERS, SARS, Ebola, resfriado comum, gripe sazonal e varíola, e é tão contagiosa quanto a catapora, segundo o documento, cuja cópia foi obtida pelo jornal americano New York Times.

A agência deve publicar dados adicionais sobre a variante Delta nesta sexta-feira, 30.