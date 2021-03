Uso de ar-condicionado no Brasil deve dobrar na próxima década, dizem cientistas

Um grupo de pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro, em conjunto com as italianas Fundação CMCC e a Universidade Ca'Foscari de Veneza, investigou as relações entre aquecimento global, renda e demandas de eletricidade e resfriamento no Brasil. Eles concluíram que, sem uma ação para combater as mudanças climáticas, o uso de equipamentos de ar condicionado irá dobrar na próxima década.

O estudo, publicado na revista científica Energy and Buildings, comparou o desenvolvimento da renda e do clima entre as décadas de 1970 e 2010 e, a partir disso, projetou a demanda para o futuro considerando três cenários do aquecimento global: acréscimo de 1,5°C, 2°C ou 4°C na temperatura da Terra.

Em qualquer um dos três cenários, o consumo de energia aumentará. No cenário mais grave (4°C), por exemplo, a média de dias de uso do ar condicionado aumentaria em mais de 100% no Brasil. Na região Sul, isso inflaria o consumo de energia em quase cinco vezes.

Levando em consideração apenas as emissões médias de CO2, hoje em 0,62 megatonelada, também há um aumento gigantesco nos três cenários: 70% (1,5°C), 99% (2°C) e 190% (4°C).

"Para definir as necessidades de conforto térmico passadas e futuras, usamos uma medida de temperatura que contabiliza a umidade do ar", diz Enrica De Cian, co-autora do estudo.

Atualmente, o resfriamento de ambientes já é equivalente a 14% da demanda residencial de eletricidade e a média atual é de 40 unidades de ar-condicionado a cada 100 residências. Até 2035, considerando aumento de população e renda, a expectativa é de 96 unidades para 100 residências, aumentando a demanda de energia em 125%.

Para De Cian, a variedade em condições climáticas e densidade populacional tornam o Brasil um "país peculiar" de se analisar. O estudo aponta que a região Norte terá o maior aumento de temperatura, mas sua baixa densidade na população fará com que o consumo de energia na área não se eleve tanto, com exceção da cidade de Manaus, sétima maior cidade do país. A média atual de uso de ar condicionado na região Norte já é alta, equivalente a 328 dias no ano.

Analisando a renda, o pesquisador Malcolm Mistry afirma que ela é crucial para moldar a demanda de energia nas próximas décadas. "Os impulsionadores socioeconômicos são importantes para avaliar as tendências nas taxas de propriedade e nos tipos de unidades de ar condicionado em uso, já que normalmente há um déficit em muitas residências brasileiras devido a restrições orçamentárias", explica ele.

Os autores do estudo concluem que a eficiência energética pode reduzir em grande escala o crescimento do consumo de energia em todos os cenários apresentados, podendo chegar a uma melhoria de 59%. Porém, eles realçam que seria necessária uma política muito mais agressiva para chegar lá.