Rocket Lab, concorrente da SpaceX, estreia hoje foguete reutilizável

A Rocket Lab, agência espacial americana, está prestes a entrar em uma nova era em sua jornada como fornecedora de serviços privados de lançamento de foguetes: o próximo voo da empresa inclui a primeira tentativa de recuperar um dos propulsores para reutilização usando um helicóptero. A captura será feita enquanto o pedaço do foguete flutua de volta à Terra, desacelerado por um paraquedas.

Originalmente, o lançamento seria na quinta-feira, 11, contudo, um problema em um sensor terrestre fez com que a empresa mudasse a data para hoje,16, (sem horário confirmado), a fim de assegurar o funcionamento de todo o processo.

O lançamento chamado 'Love at First Sight' (“Amor à primeira vista”, em português) levará dois satélites geoespaciais criados pela empresa de comunicação BlackSky. Para a entrega da carga, a Rocket Lab fez alterações no design de seu foguete 'Electron', a fim de conseguir transportar as duas cargas.

O sucesso da missão deve dar combustível para disputa privada do espaço, hoje liderada pela SpaceX, e que já realiza viagens tripuladas semestralmente. No caso da Rocket Lab, a intenção é chegar lá, mas por hora, está assumindo o segmento de pequenas cargas, que já foi deixado de lado pela empresa de Elon Musk depois que assinou um contrato de 3 bilhões de dólares com a Nasa.

A Rocket Lab também está expandindo sua própria identidade como empresa espacial, aventurando-se no desenvolvimento próprio de satélites e fornecendo uma gama de serviços que a tornam um balcão de negócios único para empresas que pretendem viajar pelo espaço, e clientes que desejam manter o comando da viagem para profissionais.

Se tudo correr bem nesta terça-feira, a Rocket Lab já tem outro lançamento marcado, também para este mês e também com a BlackSky: em 27 de novembro, na missão “A Data With Destiny” (“Encontro com o Destino”, na tradução adaptada).

Como assistir ao lançamento da missão da Rocket Lab

O lançamento da missão 'Love at First Sight' pode ser acompanhada através do canal da agência no YouTube.