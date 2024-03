O que seu cérebro faz quando você está olhando para o 'nada'?

Sempre que você está executando alguma tarefa, as partes do seu cérebro necessárias para realizá-la ficam “ativas”, com os neurônios intensificando essa atividade elétrica. Mas será que o cérebro fica ativo mesmo quando você está olhando para o "nada", distraído?

Segundo pesquisadores, a resposta é sim.

De acordo com a revista Quanta, nas últimas duas décadas, especialistas definiram o que é conhecido como rede de modo padrão, uma coleção de áreas cerebrais não relacionadas que ficam ativas quando você não está fazendo nada. A descoberta trouxe insights sobre como o cérebro funciona quando não está dedicado a tarefas bem definidas e também à investigação sobre o papel das redes cerebrais – e não apenas as regiões cerebrais – na organização dessa nossa experiência interna.

No final do século 20, neurocientistas passaram a utilizar novas técnicas e exames para obter imagens do cérebro de pessoas enquanto elas realizavam tarefas específicas. Como esperado, a atividade em certas áreas do cérebro aumentava durante as tarefas – e, para surpresa dos especialistas, a atividade em outras áreas do cérebro diminuía ao mesmo tempo.

Era como se essas áreas ficassem ativas quando a pessoa não estava fazendo nada e depois desligassem quando a mente precisava se concentrar em algo externo. Os pesquisadores chamaram essas “áreas de tarefa negativa”.