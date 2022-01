Novo telescópio espacial da Nasa chega ao destino na órbita solar

O Telescópio Espacial James Webb da Nasa, projetado para dar ao mundo um vislumbre sem precedentes dos estágios iniciais do universo, chegou ao seu local de destino gravitacional em órbita ao redor do Sol nesta segunda-feira, a cerca de 1,6 milhão de quilômetros da Terra.

Com uma manobra final de correção de curso por propulsores de foguetes a bordo, o Webb alcançou uma posição de estabilidade orbital entre a Terra e o Sol conhecida como ponto Lagrange 2, ou L2, chegando um mês após o lançamento, disse a agência espacial em seu site.

Os propulsores foram ativados por engenheiros de controle de missão no Instituto Científico de Telescópio Espacial em Baltimore, e a equipe de solo usou sinais de rádio para confirmar que o Webb foi "inserido" com sucesso em um loop orbital ao redor de L2.

De seu ponto vantajoso no espaço, o Webb seguirá um caminho especial em constante alinhamento com a Terra, enquanto o planeta e o telescópio circulam o Sol em conjunto, permitindo contato de rádio ininterrupto.

Em comparação, o antecessor de 30 anos de Webb, o Telescópio Espacial Hubble, orbita a Terra a 547 km de distância, entrando e saindo da sombra do planeta a cada 90 minutos.

A atração combinada do Sol e da Terra em L2 manterá o telescópio firmemente no lugar, de modo que é preciso pouco impulso adicional de foguete para evitar que o Webb se desvie, disse Eric Smith, cientista do programa da Nasa para o Webb, à Reuters em entrevista na semana passada.