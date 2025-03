Lua de Sangue: saiba o melhor horário para assistir ao eclipse lunar total na sua região

O primeiro eclipse total da Lua em 2025 ocorrerá na madrugada desta sexta-feira, 14, e poderá ser observado em toda a América do Norte, Central e do Sul, incluindo São Paulo. Durante o espetáculo, a Lua desaparecerá gradualmente à medida que a sombra da Terra a encobrir.

O que causa o fenômeno?

O fenômeno ocorre durante um eclipse lunar total, quando a Terra se posiciona entre o Sol e a Lua, bloqueando a luz solar e projetando sua sombra sobre o satélite. Durante esse processo, a Lua assume uma tonalidade avermelhada, criando um espetáculo visual impressionante. Este será o primeiro eclipse lunar total desde 2022, segundo informações da Agência Aeroespacial dos Estados Unidos (Nasa).

A tonalidade avermelhada da Lua durante um eclipse total é resultado da refração da luz solar pela atmosfera terrestre. Durante o fenômeno, os comprimentos de onda mais curtos, como o azul, são dispersos, enquanto a luz vermelha atravessa a atmosfera e alcança a Lua. Esse efeito óptico é semelhante ao que ocorre no pôr do sol, quando o céu adquire tons alaranjados e vermelhos.

Além de seu impacto visual, a Lua de Sangue tem grande importância científica. O estudo da interação da luz solar com os gases atmosféricos pode fornecer informações valiosas sobre a composição da atmosfera terrestre em diferentes altitudes e condições climáticas.

Que horas começa o eclipse?

O eclipse terá início de forma parcial às 2h06 (horário de Brasília). Já às 3h58, a Lua estará completamente coberta, adquirindo um tom avermelhado pela falta de luz solar direta — um efeito que dá origem ao nome "Lua de Sangue".

Confira o cronograma completo, de acordo com as estimativas da NASA, ajustado ao horário de Brasília:

0h57: Início da penumbra, quando a Lua começa a atravessar a sombra mais suave da Terra, sem alterações visíveis a olho nu.

Como observar o eclipse?

Não é preciso nenhum equipamento especial para observar o eclipse, já que a Lua de Sangue poderá ser vista a olho nu. No entanto, a NASA afirma que o uso de binóculos ou telescópios pode proporcionar uma visão mais detalhada e realçar a intensidade do tom avermelhado.

Veja onde assistir ao eclipse

Planetário do carmo

O Planetário Municipal do Carmo organizará um evento especial para a observação do eclipse total da Lua, acompanhado de um bate-papo com especialistas. A atividade é gratuita e aberta ao público, e os interessados devem chegar com pelo menos 30 minutos de antecedência.

Além da observação a olho nu, telescópios estarão disponíveis para explorar outros corpos celestes visíveis na mesma noite. Durante o encontro, a equipe do Planetário compartilhará informações e curiosidades sobre o fenômeno com os visitantes.

Horário: a partir das 23h30.

a partir das 23h30. Local: R. John Speers, 137 - Itaquera.

R. John Speers, 137 - Itaquera. Tem que pagar? O evento é gratuito.

Instituto Principia

O Instituto Principia realizará um evento especial para acompanhar o eclipse lunar, com uma programação que inclui visita guiada, oficina, exibição de documentário e projeção do fenômeno em seu planetário digital. A participação é gratuita, mas é necessário garantir o ingresso pelo site oficial.

Horário: das 23h às 5h

das 23h às 5h Local: R. Pamplona, 145 - Cerqueira César

R. Pamplona, 145 - Cerqueira César Tem que pagar? O evento é gratuito, mas é necessário retirar ingressos.

Recomendações para quem vai observar o eclipse

A observação simples e acessível é um dos grandes atrativos deste eclipse lunar total. Para aproveitar ao máximo a experiência, algumas dicas podem ser úteis.

Local adequado

Escolha um local com pouca poluição luminosa, como parques, praias ou áreas afastadas, para melhorar o contraste e destacar os tons avermelhados da Lua. Como o evento se estende por várias horas, levar uma cadeira ou cobertor pode tornar a experiência mais confortável.

Previsão do tempo

Outro fator essencial é acompanhar a previsão do tempo. Céu limpo é fundamental, pois nuvens podem atrapalhar a visualização. Aplicativos meteorológicos ajudam a verificar as condições na região escolhida.

Equipamentos para observação a distância

Para quem quiser mais detalhes, binóculos ou pequenos telescópios permitem ver crateras e outras características da superfície lunar, tornando o momento ainda mais fascinante.

Como fotografar o eclipse

Seja sozinho, com amigos ou em família, observar um eclipse lunar é sempre especial. Fotografá-lo com câmeras ou smartphones é possível, mas ajustes manuais, como longa exposição, podem ser necessários para capturar sua tonalidade avermelhada. O mais importante, no entanto, é aproveitar o espetáculo raro que combina ciência e beleza em um instante único.