Insuficiência renal: conheça as causas, os sintomas e os tratamentos

Os rins têm importante papel no funcionamento do corpo. Ele é responsável, entre outras funções, por filtrar o sangue para eliminar as substâncias como sódio, potássio, magnésio e cálcio. A insuficiência renal, por exemplo, é uma condição na qual esses órgãos ficam incapazes de desempenhar essa função. Além disso, ela pode ser classificada de duas formas: aguda ou crônica.

“A aguda geralmente é aquela que faz o rim perder a função de forma rápida e transitória, a crônica é aquela que faz o rim perder função em caráter paulatino, duradouro, até o paciente chegar em fases terminais necessitando de hemodiálise – terminal para o órgão, não para a vida”, esclarece o nefrologista André Luis Baracat, que completa afirmando que a insuficiência renal aguda geralmente acontece dentro de instituições hospitalares.

Sintomas da insuficiência renal aguda

Entre os principais sintomas da insuficiência renal aguda, o urologista Luiz Renato Montez Guidoni cita as seguintes:

Retenção de líquidos, causando inchaço nas pernas, tornozelos ou pés; Sonolência; Falta de apetite; Falta de ar; Fadiga; Confusão mental; Náusea e vômitos; Convulsões ou coma, em casos graves; Dor ou pressão no peito.

Tratamento da insuficiência renal aguda

Para tratar a insuficiência renal aguda é preciso tratar a doença ou a condição médica que causou a perda renal. “Com uso de medicações, hidratação adequada e possivelmente realização de hemodiálise temporariamente”, explica o urologista.

Sintomas de insuficiência renal aguda e crônica são diferentes (Imagem: Shutterstock)

Sintomas da insuficiência renal crônica

Luiz Renato Montez Guidoni também cita os principais sintomas da insuficiência renal crônica, como:

Mal-estar geral e fadiga; Coceira generalizada e pele seca e pálida; Anemia;Dores de cabeça; Perda de peso não intencional; Perda de apetite; Náuseas; Pele anormalmente clara ou escura; Dor nos ossos; Sonolência e confusão; Dificuldade de concentração e raciocínio; Dormência nas mãos, pés e outras áreas do corpo; Espasmos musculares ou cãibras; Mau hálito; Fácil aparição de hematomas, hemorragia ou sangue nas fezes; Sede excessiva; Soluços frequentes; Baixo nível de interesse sexual e impotência; Interrupção do período menstrual; Distúrbios do sono, como insônia, síndrome das pernas irrequietas e apneia noturna; Inchaço de mãos e pernas; Vômitos, normalmente pela manhã.

Tratamento da insuficiência renal crônica

O tratamento da insuficiência renal crônica é feito com diálise peritoneal ou hemodiálise e transplante renal. É possível ter uma vida normal e saudável com apenas um rim. Isso porque precisamos de apenas 1/3 de um dos rins para vivermos sem problemas.

“Um rim saudável é aquele que consegue filtrar em média 180 litros de sangue por dia; esses 180 litros de sangue por dia, bombeados pelo nosso coração, desencadeiam a produção em média de 2 litros e meio a 3 litros de urina, para aquelas pessoas que se mantêm hidratadas e não fazem uso de nenhum tipo de diurético”, descreve o nefrologista André Luis Baracat. Para verificar a saúde do rim, o ideal é realizar exame de creatinina, que avalia todo o funcionamento do órgão.