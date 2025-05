Estudo revela que ouro escondido da Terra pode estar 'vazando' para a superfície

Mais de 99% do ouro da Terra está em seu núcleo metálico — e parte dele está vazando lentamento em direção à superfície.

É isso que aponta um estudo recente publicado na revista Nature, realizado por pesquisadores da Universidade de Göttingen, na Alemanha.

Segundo os pesquisadores, essa migração acontece por meio de correntes de magma superaquecido que sobem da fronteira entre o núcleo e o manto terrestre, transportando não apenas ouro, mas também outros metais preciosos como platina, paládio, ródio e rutênio.

A evidência principal para essa descoberta veio da análise isotópica do elemento rutênio, especialmente do isótopo rutênio-100, encontrado em quantidades anormalmente elevadas em rochas vulcânicas recentes coletadas no Havaí.

Essas rochas apresentam uma composição diferente da típica do manto terrestre, indicando que sua origem está em profundidades profundas, no núcleo do planeta.

Até então, acreditava-se que o núcleo estava isolado das camadas superiores, mas esses dados mostram um intercâmbio de materiais entre o núcleo e a crosta, por meio de plumas de magma que formam ilhas oceânicas como o Havaí.

Implicações para a geologia e a exploração mineral

Embora essa migração seja extremamente lenta e inviável para exploração direta devido à grande profundidade, a descoberta muda significativamente a compreensão da dinâmica interna da Terra.

Além disso, pode ter implicações para o estudo da formação de outros planetas rochosos no Sistema Solar.

Entender essa movimentação de metais preciosos ajuda a desvendar os processos que moldam o planeta e a origem das riquezas minerais em sua superfície.