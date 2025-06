Este animal pode viver 200 anos – e nem parece que envelheceu

O envelhecimento é um processo inevitável para a maioria das espécies, incluindo os seres humanos.

À medida que as células perdem sua capacidade de regeneração, nosso corpo passa a refletir o tempo, com sinais como cabelos grisalhos, pele mais fina e ossos enfraquecidos. Porém, no reino animal, há algumas exceções fascinantes: animais que não seguem o curso natural do envelhecimento e podem ser, biologicamente, imortais.

Este grupo especial, que possui o que os cientistas chamam de “envelhecimento desprezível”, está longe de sofrer com os efeitos da senescência, o que significa que eles podem se renovar indefinidamente. Para dar fim à vida dessas criaturas, é necessário um fator externo. Conheça alguns desses seres incríveis.

1. Água-viva imortal (Turritopsis dohrnii)

Talvez o exemplo mais famoso de imortalidade biológica, a Turritopsis dohrnii, é uma espécie de água-viva que reverte seu ciclo de vida de volta à fase inicial de desenvolvimento.

Descoberta em 1988, ela se transforma em uma forma jovem sempre que enfrenta situações adversas, reiniciando seu ciclo vital. Esse comportamento, uma verdadeira “regressão”, permite que ela escape da morte natural, tornando-se imortal. Hoje, a água-viva imortal é encontrada em várias regiões do mundo, desde o Mediterrâneo até a Flórida, mostrando uma adaptação impressionante e uma verdadeira "estratégia de sobrevivência" no oceano.

2. Planárias

Esses vermes planos são famosos por sua incrível capacidade de regeneração.

Quando cortados, as planárias podem regenerar qualquer parte do corpo, criando novos organismos completos a partir de fragmentos. Este poder regenerativo quase ilimitado faz delas candidatas a uma imortalidade biológica, sendo um dos exemplos mais impressionantes da natureza.

3. Tartarugas Blandingii (Emydoidea blandingii)

Natural da América do Norte, a tartaruga Blandingii é um exemplo fascinante de resistência ao envelhecimento. Após atingir a vida adulta, essas tartarugas parecem parar de envelhecer.

Com uma vida útil de até 80 anos, elas não só permanecem em bom estado físico, como continuam a se reproduzir com mais frequência do que os espécimes mais jovens.

4. Rockfish (Sebastes aleutianus)

Rougheye Rockfish (Wikimedia communs)

Apesar de não viverem para sempre, os rockfish são conhecidos por sua longevidade excepcional. Com uma taxa de envelhecimento quase nula, esse peixe do Pacífico pode alcançar até 205 anos.

Seu ciclo de vida prolongado é uma exceção no mundo marinho, mostrando que a senescência pode ser minimizada em algumas espécies.

5. Hidras

As hidras, criaturas microscópicas, têm um truque notável: a capacidade de evitar a senescência. Esses animais podem renovar constantemente suas células, mantendo-se biologicamente jovens por tempo indefinido.

Estudos indicam que as hidras contornam o envelhecimento, o que as torna praticamente imortais. Elas conseguem se regenerar de forma impressionante, sem sofrer os danos típicos do envelhecimento.