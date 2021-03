Em missão ambiciosa, veículo da Nasa pousa em Marte hoje; saiba mais

Esta reportagem faz parte da newsletter EXAME Desperta. Assine gratuitamente e receba todas as manhãs um resumo dos assuntos que serão notícia.

Em busca de aprofundar o conhecimento sobre Marte, a Nasa enfrenta sua missão mais ambiciosa hoje (18) com o pouso do rover Perseverance ("perseverança" em português) em solo marciano. Seus engenheiros descrevem o desafio da descida até Marte como "sete minutos de terror", mas, caso tudo ocorra bem, ele pode se tornar uma das missões mais importantes da história da agência americana.

A espaçonave, que viajou por volta de 468 milhões de quilômetros desde o seu lançamento no dia 30 de julho de 2020, está pronta para pousar na cratera de Jezero por volta das 17:55 no horário de Brasília, de acordo com engenheiros do Laboratório de Propulsão a Jato da Nasa no sul da Califórnia, onde a missão é administrada. Tudo será transmitido pelo site NASA TV a partir das 16:15 no horário de Brasília.

O objetivo principal do Perseverance é a busca por sinais de vida. O rover irá analisar a geologia e procurar pistas sobre como era o clima de Marte no passado, abrindo caminho para exploração humana. Ele também irá coletar rochas e sedimentos do local para serem analisados posteriormente na Terra, algo nunca antes feito no planeta.

Outra parte significativa do rover é o Ingenuity ("inventividade" em português), um helicóptero-drone movido a energia solar colocado dentro de sua “barriga”. A Nasa pretende lançar um ou mais voos deste pequeno e poderoso robô num período de 30 dias.

“Perseverance é a missão mais ambiciosa da Nasa até o momento, focada cientificamente em descobrir se alguma vez houve vida em Marte no passado”, disse Thomas Zurbuchen, administrador associado do Diretório de Missão Científica na sede da Nasa em Washington. “Para responder a esta pergunta, a equipe de pouso terá muito trabalho para nos levar à cratera de Jezero - o terreno marciano mais desafiador já planejado para um pouso.”

A cratera de Jezero é uma bacia no planeta vermelho, onde os cientistas acreditam que um antigo rio desaguou em um lago e depositou sedimentos. Eles consideram provável que o ambiente tenha preservado sinais de alguma vida que tenha habitado Marte até bilhões de anos atrás.

Por enquanto, apenas 50% das tentativas de pousar em Marte tiveram sucesso. Os penhascos íngremes, dunas de areia e pedregulhos presentes em Jezero e outras partes do solo marciano dificultam as missões, mas a equipe do Perseverance está otimista com as novas tecnologias, que permitem mirar um local de pouso com mais precisão.

“Nenhum pouso em Marte é garantido, mas estamos nos preparando há uma década para colocar as rodas deste rover na superfície de Marte e começar a trabalhar”, disse Jennifer Trosper, gerente de projeto na Nasa.

Mês de Marte

O Perseverance é a terceira missão espacial a chegar em Marte neste mês. Na última terça-feira (9), o Emirados Árabes Unidos se tornou o primeiro país árabe a chegar ao planeta vermelho após uma viagem de cerca de sete meses da sua sonda Hope.

A agência do país planeja orbitar Marte por dois anos, o que equivale a um ano marciano completo, estudando sua atmosfera. O plano é manter Hope na órbita do planeta, enquanto a sonda da China, Tianwei-1, que chegou a Marte um dia após o pouso da sonda árabe, deve continuar na órbita até maio deste ano, quando tentará pousar um rover em solo marciano.

Foto tirada pela espaçonave árabe, Hope Probe Foto tirada pela espaçonave árabe, Hope Probe

Itinerário do Perseverance

Quem quiser acompanhar o pouso do rover no planeta vermelho, poderá assistir o pouso pela NASA TV a partir das 16:15 no horário de Brasília. Os engenheiros da Nasa, que vêm chamando a missão de "os sete minutos de terror", esperam receber avisos de marcos importantes nos horários abaixo:

17h38: A parte da espaçonave que voou o Perseverance até lá irá se separar da cápsula de entrada ;

A parte da espaçonave que voou o Perseverance até lá irá se ; 17h48: A espaçonave deve atingir o topo da atmosfera marciana, viajando a cerca de 19.500 quilômetros por hora;

A espaçonave deve marciana, viajando a cerca de 19.500 quilômetros por hora; 17h49: A fricção da atmosfera irá aquecer a parte inferior da espaçonave a uma temperatura que deve chegar até 1.300 °C;

A fricção da atmosfera irá a parte inferior da espaçonave a uma temperatura que deve chegar até 1.300 17h52: O paraquedas da espaçonave será lançado em velocidade supersônica e sua parte inferior, que protege a cápsula de entrada, se desprenderá cerca de 20 segundos depois para o rover determinar a distância que está do solo marciano;

O paraquedas da espaçonave em velocidade supersônica e sua parte inferior, que protege a cápsula de entrada, se desprenderá cerca de 20 segundos depois para o rover que está do solo marciano; 17h54: A outra metade da cápsula, que está presa ao paraquedas, se separará do rover e de seu "jetpack", usado para o estágio de descida;

A outra metade da cápsula, que está presa ao paraquedas, se e de seu "jetpack", usado para o estágio de descida; 17h55: Em uma velocidade de 2,7 quilômetros por hora, a espaçonave iniciará seu estágio de descida e deve tocar a superfície por volta deste horário.

Por causa da distância entre Marte e a Terra, os sinais sendo enviados demoram para chegar até a Nasa. Os eventos irão acontecer por volta de 11 minutos e 22 segundos antes do que é observado aqui.

Além disso, inúmeros fatores podem afetar a precisão dos horários citados acima. As propriedades atmosféricas do planeta vermelho são difíceis de prever e os controladores de missão também podem não ser capazes de confirmar esses marcos nos momentos listados acima.

Caso a comunicação falhe, o rover ainda tem chances de pousar com segurança em Marte. O Perseverance tem "instruções de pouso pré-programadas e autonomia significativa", como afirma a Nasa em comunicado à imprensa.

Mais sobre o Perseverance: