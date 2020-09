Covid-19: Moderna publica resultado de vacina em revista científica

A farmacêutica Moderna publicou nesta terça-feira, 29, os resultados da fase 1 dos testes de sua vacina contra covid-19, testada em pessoas mais velhas. Os resultados foram apresentados no The New England Journal of Medicine e geraram resposta imune.

O teste clínico teve uma base pequena, de 20 voluntários — dez tinham idades entre 56 e 70 anos, e outras dez passavam dos 71 anos. Cada um dos participantes recebeu duas doses de 100 microgramas com uma diferença de 28 dias entre elas. A empresa já havia adiantado os resultados dessa testagem, mas agora eles foram avaliados pela comunidade científica, revisado por pares e publicados em uma revista renomada.

Segundo a Moderna, os voluntários produziram anticorpos neutralizadores da covid-19 após a administração das duas doses da vacina e também produziram linfócitos T — células reativas que ajudam o organismo na defesa de infecções.

A companhia também afirmou que a vacina não teve nenhum efeito colateral significativo, mas alguns reportaram fadiga, calafrios, dores de cabeça e dores no local de aplicação da proteção — mas a maioria dos sintomas desapareceu dois dias após a vacinação.

A vacina da Moderna é feita com o RNA mensageiro, uma técnica que visa estimular a produção de anticorpos para que o corpo humano seja capaz de impedir o vírus de infectar as células saudáveis. A fase 3 de testes envolve 30.000 pessoas em 87 localidades diferentes nos Estados Unidos.

A última fase de testes será realizada em dois grupos. Um receberá uma dose de 100 miligramas da vacina no primeiro dia e mais uma dose 29 dias depois. O outro grupo será tratado com placebos. A ideia agora é provar se a vacina é segura e capaz de prevenir a infecção pela covid-19 — e evitar que as pessoas desenvolvam os sintomas graves.