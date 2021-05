Cientistas criam teste capaz de detectar turbeculose infantil um ano antes

Pesquisadores da Escola de Medicina da Universidade de Tulane, nos Estados Unidos, desenvolveram um teste de sangue altamente sensível que consegue encontrar vestígios da bactéria que causa a tuberculose (TB) em bebês um ano antes de desenvolverem a doença.

De acordo com o principal autor do estudo, Tony Hu, o teste consegue detectar a proteína secretada pelo Mycobacterium tuberculosis, que causa a infecção por TB, através de pequena amostra de sangue. A testagem também consegue rastrear todas as formas da doença e avaliar a resposta do paciente ao tratamento.

Os resultados foram publicados em estudo no periódico médico BMC Medicine. Para realizar a pesquisa, Hu e sua equipe coletaram amostras de sangue de 284 crianças infectadas pelo HIV e 235 crianças sem o vírus que participaram de ensaio clínico conduzido entre 2004 e 2008.

O grupo descobriu que o teste identificou crianças com diagnóstico de TB com 100% de precisão. O ensaio também detectou 83,7% dos casos de tuberculose inicialmente não confirmados, que foram posteriormente diagnosticados através de uma série de informações coletadas pelo médico de cada criança.

O teste também detectou CFP-10, proteína que a bactéria secreta para manter a infecção que se transforma em TB, em 77% das amostras coletadas quase 6 meses antes das crianças serem diagnosticadas através de outros métodos, indicando que há forte potencial para diagnóstico precoce. Em alguns casos, a tuberculose foi detectada cerca de 60 semanas (ou 13 meses) antes da confirmação da doença.

"Este é um avanço porque não temos esse tipo de tecnologia de rastreamento para detectar infecções precoces entre os grupos mais jovens que têm maior probabilidade de não ser diagnosticados", disse Hu. "Espero que esse método possa ser levado adiante rapidamente para alcançar essas crianças o mais cedo possível."

De acordo com relatório da Organização Mundial de Saúde (OMS) publicado em 2019, quase 1 milhão de crianças desenvolvem tuberculose e 205.000 morrem de causas relacionadas à tuberculose a cada ano. Mais de 80% das mortes ocorrem em menores de 5 anos e por conta da ausência de diagnóstico, já que crianças e bebês tendem a apresentar sintomas que não são específicos para a TB.

De acordo com Hu, as amostras de crianças contêm menos da bactéria e, portanto, tendem a ser menos eficazes para o diagnóstico. Já o teste da equipe de Hu detecta a proteína CFP-10, que está presente em níveis muito baixos no sangue, através de um anticorpo que a identifica com alta sensibilidade e precisão.

Agora, Hu e o restante da equipe estão desenvolvendo um instrumento portátil e barato para que o teste possa ser usado em regiões com recursos limitados, onde a presença de TB é maior.