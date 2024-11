Cientistas conseguem reverter problemas de visão usando células-tronco pela primeira vez

Três pessoas com problemas de visão sérios conseguiram voltar a enxergar por mais de um ano após receberem transplantes de células-tronco, segundo um estudo publicado na revista científica The Lancet.

O estudo clínico, não randomizado e de braço único, envolveu quatro pacientes com LSCD bilateral, com idades entre 39 e 72 anos. As cirurgias consistiram no transplante de folhas de células epiteliais corneais derivadas de iPSCs (iCEPS), após a remoção de tecido fibroso da córnea. Dois pacientes receberam imunossupressores em baixa dose, enquanto os outros dois foram tratados sem o uso desses medicamentos.

A deficiência dessas células ocorre quando o reservatório natural de células-tronco no limbo, localizado na borda da córnea, é esgotado. Isso pode resultar de traumas, doenças autoimunes ou condições genéticas, levando ao surgimento de tecido cicatricial na córnea e eventual perda da visão.

Os tratamentos existentes para LSCD envolvem transplantes de células de córneas saudáveis do próprio paciente ou de doadores falecidos. No entanto, essas opções são limitadas devido ao risco de rejeição ou complicações do procedimento.

Na abordagem liderada pelo oftalmologista Kohji Nishida, as células-tronco iPS foram derivadas de amostras de sangue de um doador saudável. Essas células foram reprogramadas para um estado semelhante ao embrionário e transformadas em folhas de células epiteliais corneais. Entre junho de 2019 e novembro de 2020, duas mulheres e dois homens com idades entre 39 e 72 anos participaram do estudo. Cada paciente teve a camada de tecido cicatricial removida de um olho, seguido pela aplicação do enxerto de células epiteliais.

A principal preocupação do estudo foi avaliar a segurança do procedimento. Durante o acompanhamento de 52 semanas, seguido de um monitoramento adicional de um ano, nenhum evento adverso grave, como rejeição imunológica ou tumor, foi identificado. Os pacientes apresentaram melhoras na acuidade visual corrigida, redução da opacificação da córnea e melhoria na qualidade de vida.

Após dois anos, nenhum dos participantes apresentou efeitos colaterais graves, como rejeição ou formação de tumores, risco associado ao uso de células iPS. Os enxertos não foram rejeitados, mesmo em dois pacientes que não receberam imunossupressores. Além disso, todos os pacientes relataram melhora imediata na visão após o transplante, com três deles mantendo os resultados por mais de um ano.

Especialistas destacaram que as melhorias podem ter ocorrido devido à proliferação das células transplantadas ou à ativação de células nativas do olho que regeneraram a córnea. Jeanne Loring, pesquisadora de células-tronco da Scripps Research, e Kapil Bharti, do Instituto Nacional de Olhos dos EUA, classificaram os resultados como um avanço significativo.

A equipe planeja iniciar novos ensaios clínicos em março para validar a eficácia do tratamento em uma escala maior. Segundo Nishida, os resultados iniciais indicam um potencial promissor para revolucionar tratamentos de doenças oculares com base em células-tronco.

Outros estudos com células iPS estão em andamento globalmente para tratar doenças oculares. Kapil Bharti afirmou à revista Nature que as "histórias de sucesso indicam que estamos no caminho certo".