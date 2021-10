China vacina crianças de 3 anos em meio a novos surtos de covid

A China começou a vacinar crianças de apenas 3 anos contra a covid-19, justo quando o país volta a enfrentar a variante Delta e surtos mais frequentes de coronavírus.

Várias regiões da China estão vacinando crianças de 3 a 11 anos, de acordo com informações da mídia local. Os imunizantes, desenvolvidos pela Sinovac Biotech e pela estatal Sinopharm, da China, já foram administrados a maiores de 12 anos. O país havia aprovado a vacinação de crianças acima de 3 anos em junho.

A China tem uma das maiores taxas de vacinação entre as principais economias, com 75% da população de 1,4 bilhão com esquema vacinal completo. O país atualmente aplica doses de reforço em adultos vacinados há seis meses.

A China tenta frear a onda mais recente de covid-19, e os surtos agora são mais frequentes do que antes da chegada da variante Delta do coronavírus. Ainda assim, o governo de Pequim continua comprometido com a estratégia de tolerância zero para a covid, que mantém as fronteiras fechadas e quarentenas em vigor mesmo quando países que haviam adotado a mesma política começam reabrir suas economias e conviver com o vírus.

O mais recente surto provocado pela Delta se expandiu rapidamente do foco inicial no noroeste da China para cerca de uma dúzia de províncias. O país registrou 35 casos de Covid de transmissão local na terça-feira, sendo quatro em Pequim. Em um surto em setembro na província de Fujian, sudoeste do país, a cepa mais contagiosa se propagou entre alunos não vacinados do ensino fundamental, embora muitos tenham desenvolvido apenas sintomas leves.

Crianças, o último grupo a ser incluído nas campanhas de imunização, foram atingidas globalmente pela recente onda provocada pela delta, o que levou autoridades de saúde a autorizarem ou considerarem a aplicação de vacinas.

O imunizante de RNA mensageiro codesenvolvido pela Pfizer e BioNTech é 91% eficaz na prevenção de covid em crianças de 5 a 11 anos, segundo um estudo, e os EUA planejam disponibilizar vacinas para essa faixa etária, medida que ainda aguarda o sinal verde da reguladora FDA.

Outros países passam a vacinar crianças

As vacinas aplicadas em crianças na China usam a tecnologia inativada, mais tradicional. Os Emirados Árabes Unidos aprovaram o imunizante da Sinopharm para crianças a partir dos 3 anos em agosto.

A Argentina também está vacinando a faixa etária de 3 a 11 anos com a Sinopharm. O Chile, que se apoiou no imunizante da Sinovac em sua campanha, agora imuniza crianças de 6 anos ou mais com a Coronavac.

Dados públicos sobre a eficácia de vacinas chinesas em crianças são mínimos, embora a Sinovac esteja preparando um ensaio clínico com crianças na África do Sul, de acordo com o News24.

No Brasil, a Anvisa negou em agosto um pedido para o uso da Coronavac em crianças e adolescentes e solicitou dados mais recentes sobre o desempenho da vacina.