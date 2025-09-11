Ciência

China se torna a segunda maior desenvolvedora de novos medicamentos no mundo

A China se consolida como uma potência global no desenvolvimento de medicamentos e tecnologias de saúde, com inovações que impactam tanto o mercado interno quanto o internacional

11 de setembro de 2025

Última atualização em 11 de setembro de 2025 às 16h20.

A China alcançou a segunda posição global no desenvolvimento de novos medicamentos, sendo responsável por 20% dos fármacos em fase de pesquisa, de acordo com a Comissão Nacional de Saúde. A informação foi divulgada em coletiva de imprensa na quinta-feira, 11.

Guo Yanhong, representante da Comissão Nacional de Saúde, destacou que diversos medicamentos desenvolvidos na China para o tratamento de câncer já receberam aprovação para comercialização tanto no mercado interno quanto no exterior, reforçando a presença do país na indústria farmacêutica global.

Vacinas locais e aumento no acesso à prevenção

Além dos medicamentos, a China também se destaca na produção de vacinas contra o papilomavírus humano (HPV). Essas vacinas, agora integradas aos programas de imunização nacionais, ampliam o acesso à prevenção dessa doença no país.

O avanço tecnológico no setor de dispositivos médicos também tem sido significativo. Equipamentos como tomógrafos computadorizados (CT), robôs cirúrgicos, corações artificiais e sistemas de radioterapia por prótons e íons pesados, todos produzidos localmente, já estão disponíveis para uso clínico, demonstrando a capacidade de inovação da China no setor.

Consolidação da capacidade científica e tecnológica

De acordo com Guo Yanhong, os resultados alcançados pela China refletem a consolidação da capacidade científica e tecnológica do país na área da saúde, com novos tratamentos, vacinas e equipamentos de referência que consolidam a posição da China como líder em inovação no setor.

