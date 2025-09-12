O que é a Mixue, gigante chinesa que vai abrir loja em SP e investir R$ 3,2 bilhões no Brasil

Mais uma gigante chinesa está desembarcando no Brasil. A Mixue Ice Cream & Tea, considerada a maior rede de sorvetes e chás do mundo, anunciou sua primeira unidade no Shopping Cidade São Paulo, na Avenida Paulista, um dos endereços mais movimentados da capital. A inauguração é apenas o começo de uma estratégia ambiciosa.

Em maio deste ano, durante a visita oficial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à China, a Mixue anunciou que vai investir R$ 3,2 bilhões no mercado brasileiro até 2030, com previsão de criar 25 mil empregos. O acordo fez parte de um pacote de R$ 27 bilhões em investimentos chineses no Brasil, articulados com apoio da ApexBrasil.

“A partir desse acordo, eles vão começar a importar polpa de fruta do Brasil inteiro. Essa parceria vai movimentar o mercado de frutas brasileiro”, afirmou Jorge Viana, presidente da ApexBrasil.

Com mais 460 mil lojas em 12 países — superando gigantes globais como McDonald’s e Starbucks. Avaliada em mais de US$ 10 bilhões, a companhia abriu capital em março de 2025 na Bolsa de Valores de Hong Kong, levantando US$ 444 milhões.

De um carrinho de raspadinhas para o mundo

A história da Mixue começou em 1997, quando Zhang Hongchao, então com 21 anos, usou um empréstimo de 3.000 yuans (cerca de R$ 2.200 na cotação atual) dado pela avó para abrir uma pequena barraca de raspadinhas na cidade de Zhengzhou, província de Henan.

O negócio enfrentou dificuldades nos primeiros anos, especialmente no inverno rigoroso chinês, quando as vendas de produtos gelados caíam drasticamente. O ponto de virada aconteceu em 2006, com o lançamento de um sorvete a 1 yuan (cerca de R$ 0,70), que rapidamente se tornou um fenômeno nacional e consolidou a marca.

A partir daí, a Mixue diversificou seu cardápio, incluindo chás gelados, milkshakes, limonadas e bubble tea, além de iniciar um modelo de expansão via franquias que acelerou sua presença dentro e fora da China.

O segredo do crescimento

A Mixue é hoje uma das maiores franquias de fast food do planeta. Seu crescimento meteórico se explica por três fatores principais:

Modelo de franquia acessível : a maior parte das lojas é operada por franqueados, que compram insumos e equipamentos diretamente da empresa. Isso reduz custos de operação e facilita a expansão.

: a maior parte das lojas é operada por franqueados, que compram insumos e equipamentos diretamente da empresa. Isso reduz custos de operação e facilita a expansão. Cadeia de suprimentos própria : a companhia investe em fábricas próprias desde 2007, logística eficiente e centros de distribuição. Até 2023, já operava com 26 armazéns cobrindo 90% das lojas na China.

: a companhia investe em fábricas próprias desde 2007, logística eficiente e centros de distribuição. Até 2023, já operava com cobrindo 90% das lojas na China. Preços baixos e cardápio enxuto: os produtos da Mixue são simples, baratos e voltados para um público jovem, o que ajuda a fidelizar clientes e sustentar margens mesmo em escala massiva.

O que esperar no Brasil

A escolha de São Paulo para a primeira unidade não é casual. O Shopping Cidade São Paulo, na Avenida Paulista, já se consolidou como porta de entrada para marcas asiáticas — recebeu a primeira loja da Huawei no Brasil e uma pop-up da banda BTS, que aumentou em 23% o fluxo de visitantes do shopping.

Com o investimento bilionário previsto, a Mixue mira o Brasil como um mercado estratégico para chás e sorvetes.

Se repetir por aqui o desempenho que teve em outros mercados, a Mixue pode disputar espaço com cafeterias e redes de sobremesas já consolidadas, além de criar um novo padrão de consumo de bebidas e sorvetes no Brasil.