O que é a Mixue, gigante chinesa que vai abrir loja em SP e investir R$ 3,2 bilhões no Brasil

Rede chinesa de sorvetes e chás com 460 mil lojas pelo mundo é avaliada em mais de US$ 10 bilhões

Mixue: primeira loja da rede chinesa será na paulista (divulgação/Divulgação)

Isabela Rovaroto
Repórter de Negócios

Publicado em 12 de setembro de 2025 às 07h46.

Última atualização em 12 de setembro de 2025 às 07h51.

Mais uma gigante chinesa está desembarcando no Brasil. A Mixue Ice Cream & Tea, considerada a maior rede de sorvetes e chás do mundo, anunciou sua primeira unidade no Shopping Cidade São Paulo, na Avenida Paulista, um dos endereços mais movimentados da capital. A inauguração é apenas o começo de uma estratégia ambiciosa.

Em maio deste ano, durante a visita oficial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à China, a Mixue anunciou que vai investir R$ 3,2 bilhões no mercado brasileiro até 2030, com previsão de criar 25 mil empregos. O acordo fez parte de um pacote de R$ 27 bilhões em investimentos chineses no Brasil, articulados com apoio da ApexBrasil.

“A partir desse acordo, eles vão começar a importar polpa de fruta do Brasil inteiro. Essa parceria vai movimentar o mercado de frutas brasileiro”, afirmou Jorge Viana, presidente da ApexBrasil.

Com mais 460 mil lojas em 12 países — superando gigantes globais como McDonald’s e Starbucks. Avaliada em mais de US$ 10 bilhões, a companhia abriu capital em março de 2025 na Bolsa de Valores de Hong Kong, levantando US$ 444 milhões.

De um carrinho de raspadinhas para o mundo

A história da Mixue começou em 1997, quando Zhang Hongchao, então com 21 anos, usou um empréstimo de 3.000 yuans (cerca de R$ 2.200 na cotação atual) dado pela avó para abrir uma pequena barraca de raspadinhas na cidade de Zhengzhou, província de Henan.

O negócio enfrentou dificuldades nos primeiros anos, especialmente no inverno rigoroso chinês, quando as vendas de produtos gelados caíam drasticamente. O ponto de virada aconteceu em 2006, com o lançamento de um sorvete a 1 yuan (cerca de R$ 0,70), que rapidamente se tornou um fenômeno nacional e consolidou a marca.

A partir daí, a Mixue diversificou seu cardápio, incluindo chás gelados, milkshakes, limonadas e bubble tea, além de iniciar um modelo de expansão via franquias que acelerou sua presença dentro e fora da China.

O segredo do crescimento

A Mixue é hoje uma das maiores franquias de fast food do planeta. Seu crescimento meteórico se explica por três fatores principais:

  • Modelo de franquia acessível: a maior parte das lojas é operada por franqueados, que compram insumos e equipamentos diretamente da empresa. Isso reduz custos de operação e facilita a expansão.
  • Cadeia de suprimentos própria: a companhia investe em fábricas próprias desde 2007, logística eficiente e centros de distribuição. Até 2023, já operava com 26 armazéns cobrindo 90% das lojas na China.
  • Preços baixos e cardápio enxuto: os produtos da Mixue são simples, baratos e voltados para um público jovem, o que ajuda a fidelizar clientes e sustentar margens mesmo em escala massiva.

O que esperar no Brasil

A escolha de São Paulo para a primeira unidade não é casual. O Shopping Cidade São Paulo, na Avenida Paulista, já se consolidou como porta de entrada para marcas asiáticas — recebeu a primeira loja da Huawei no Brasil e uma pop-up da banda BTS, que aumentou em 23% o fluxo de visitantes do shopping.

Com o investimento bilionário previsto, a Mixue mira o Brasil como um mercado estratégico para chás e sorvetes.

Se repetir por aqui o desempenho que teve em outros mercados, a Mixue pode disputar espaço com cafeterias e redes de sobremesas já consolidadas, além de criar um novo padrão de consumo de bebidas e sorvetes no Brasil.

