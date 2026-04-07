Ciência

China bate recorde ao perfurar mais de 3.400 metros no gelo da Antártida

Nova técnica amplia resultados científicos e reduz o dano ambiental na região

Antártida: áreas isoladas do continente podem revelar informações sobre os limites da vida em ambientes extremos (Wikimedia Commons)

Antártida: áreas isoladas do continente podem revelar informações sobre os limites da vida em ambientes extremos (Wikimedia Commons)

China2Brazil
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Agência

Publicado em 7 de abril de 2026 às 16h15.

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A China concluiu o primeiro teste de perfuração com água quente em gelo na Antártida e atingiu 3.413 metros de profundidade, segundo anúncio do Ministério de Recursos Naturais nesta terça-feira, 7.

O resultado supera o recorde internacional anterior de 2.540 metros e marca um avanço na capacidade de exploração científica em regiões polares.

A operação ocorreu na área do Lago Subglacial Qilin, na Antártida Oriental, durante a 42ª expedição antártica chinesa. Com o teste, o país demonstra capacidade técnica para realizar perfurações em mais de 90% da camada de gelo da Antártida e em toda a camada de gelo do Ártico.

Esse tipo de perfuração permite acessar áreas profundas e isoladas, fundamentais para estudos sobre mudanças ambientais ao longo do tempo, projeções climáticas e limites da vida em ambientes extremos.

Além disso, a perfuração com água quente apresenta vantagens em relação aos métodos mecânicos tradicionais. A técnica aumenta a velocidade de penetração, reduz o impacto sobre a estrutura do gelo e facilita operações com maior diâmetro e menor risco de contaminação.

Por isso, centros de pesquisa internacionais utilizam esse método para alcançar interfaces críticas, como lagos subglaciais, bases de plataformas de gelo e o leito rochoso sob as calotas polares.

O teste teve como objetivo validar o uso de um sistema de perfuração em camadas profundas de gelo. Ao atravessar a cobertura acima do Lago Subglacial Qilin, a equipe abriu uma via sem contaminação, o que permite futuras coletas de água e sedimentos, além de observações diretas do ambiente subglacial.

Durante a operação, os pesquisadores integraram equipamentos adaptados às condições extremas e resolveram desafios técnicos específicos. Entre eles, estão o funcionamento em baixas temperaturas, o controle de contaminantes externos e a precisão no manejo de mangueiras e guinchos em grandes profundidades. Com isso, a missão estabeleceu um padrão operacional para perfurações profundas com água quente em regiões polares.

Por fim, o experimento amplia a capacidade técnica da China nesse campo e consolida o uso de práticas voltadas à redução de impacto ambiental em operações científicas na Antártida.

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