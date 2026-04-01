Astronauta perde o dom da fala no espaço — e médicos não sabem por quê

O astronauta Michael Fincke, da Nasa, relatou ter perdido a capacidade de falar durante uma missão na Estação Espacial Internacional em janeiro deste ano. O episódio levou a agência a antecipar o retorno da tripulação à Terra.

Segundo reportagem do The New York Times, a perda da fala ocorreu de forma repentina e sem dor enquanto o astronauta estava na estação. "Foi completamente do nada. Foi incrivelmente rápido", relembrou.

Ação imediata da tripulação

Em entrevista à NBC News, Fincke afirmou que estava jantando quando, de repente, não conseguiu mais se comunicar. A situação foi percebida rapidamente pelos outros integrantes da missão, que acionaram suporte médico.

Ainda não há confirmação sobre quanto tempo durou o episódio ou quando a fala foi totalmente recuperada.

Retorno antecipado da missão Crew-11

O quadro médico levou à antecipação do retorno da missão Crew-11, inicialmente prevista para terminar em fevereiro.

A tripulação voltou à Terra em 15 de janeiro, após 167 dias no espaço, com pouso no oceano Pacífico. Segundo a Nasa, o estado de saúde do astronauta era considerado estável no momento do retorno.

Exames descartam infarto e AVC

Após a chegada, os astronautas passaram por avaliação médica. De acordo com Fincke, exames descartaram infarto e acidente vascular cerebral (AVC). Segundo ele, há forte indicação de que o episódio esteja relacionado às condições do ambiente espacial, embora a causa exata ainda não tenha sido identificada.

Médicos continuam investigando o que provocou a perda temporária da fala. A agência não detalhou publicamente o diagnóstico.

Fincke, que acumula mais de 500 dias no espaço, afirmou que o retorno antecipado foi frustrante, já que a missão ainda teria cerca de um mês restante.