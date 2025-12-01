Ciência

Asteroide que causou 'alarme' entre cientistas vai passar perto da Terra, diz NASA

Sonda OSIRIS-APEX capturou imagens da Terra enquanto viaja rumo ao Apophis, que se aproximará da Terra em 2029

Asteroide Apophis: NASA revela imagens de sonda que caminha em direção ao asteroide (Divulgação/NASA)

Maria Eduarda Lameza
Maria Eduarda Lameza

Estagiária de jornalismo

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 21h23.

A NASA divulgou na última semana imagens da Terra capturadas pela sonda OSIRIS-APEX, que está em direção ao asteroide Apophis, uma rocha espacial de 340 metros de diâmetro que passará a apenas 31.000 quilômetros do nosso planeta em 2029.

Para ter uma ideia da proximidade, essa distância é menor que a órbita de alguns satélites de comunicação. Será a aproximação mais próxima de um asteroide desse tamanho já registrada na história moderna.

Oportunidade científica

Quando foi descoberto em 2004, o Apophis causou alarme na comunidade científica. Cálculos iniciais indicavam uma pequena probabilidade de colisão com a Terra, levando o asteroide a ser classificado temporariamente no nível 4 da Escala de Turim, a maior classificação de risco já atribuída a um objeto espacial.

Observações posteriores descartaram qualquer risco de impacto nos próximos 100 anos, mas a passagem de 2029 continua sendo um evento histórico. O asteroide será visível a olho nu em algumas regiões do globo. 

As fotos foram tiradas em 23 e 24 de setembro, quando a sonda realizou um sobrevoo da Terra a cerca de 3.400 quilômetros de altitude para usar a gravidade terrestre e acelerar rumo a Apophis.

Da coleta de amostras à exploração de metais

A OSIRIS-APEX é a segunda fase da missão OSIRIS-REX, que coletou amostras do asteroide Bennu em 2023. Agora, com um novo alvo, a NASA busca um contraste científico: enquanto Bennu é rico em carbono, Apophis é rochoso e rico em metais.

Quando chegar a Apophis após a passagem de 2029, a sonda estudará como a gravidade terrestre afeta a superfície e a rotação do asteroide, um fenômeno nunca observado diretamente.

