Artemis II: que horas e onde assistir ao retorno da missão à Terra?

A missão espacial Artemis II retorna à Terra nesta sexta-feira, 10, após sobrevoar a Lua.

Depois de dez dias no espaço, a cápsula Orion se prepara para pousar no Oceano Pacífico, na costa dos Estados Unidos, em San Diego.

Se tudo correr bem, os astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen, se tornarão os 25º, 26º, 27º e 28º seres humanos a viajarem à Lua e retornarem à Terra com vida.

Que horas assistir ao retorno da Artemis II?

A Nasa prevê o pouso da cápsula para às 21h07, do horário de Brasília.

Antes disso, uma queima extra de combustível foi realizada para corrigir a trajetória às 13h53, do horário de Brasília.

A reentrada será em velocidade de aproximadamente 40 mil quilômetros por hora, expondo o escudo térmico da Orion a temperaturas de até 2.760°C.

Após o lançamento do foguete, a reentrada da cápsula é o momento mais crítico da missão.

Uma sequência de 11 paraquedas em diferentes altitudes desacelerará progressivamente a cápsula, de 520 km/h para 210 km/h, até os três paraquedas principais reduzirem a velocidade para 27 km/h no momento do toque na água, de acordo com a Nasa. O instante exato de pouso no oceano é conhecido como amerissagem.

Onde assistir ao retorno da Artemis II?

O retorno dos astronautas à Terra poderá ser acompanhado em tempo real pelo Youtube da Nasa:

A Agência também está fazendo transmissões 24h durante toda a missão.

Primeira missão tripulada à Lua em mais de 50 anos

A missão Artemis II partiu do Cabo Canaveral, na Flórida, na quarta-feira, 1. Essa é a primeira viagem tripulada à Lua desde o fim do programa Apollo, em 1972, e marca a estreia do módulo Orion com humanos a bordo.

Previsto para durar cerca de 10 dias, o voo leva quatro tripulantes a bordo da nave Orion, lançada pelo foguete Space Launch System.

A missão não prevê pouso lunar, mas funcionará como um teste fundamental para verificar o funcionamento da nave e de seus sistemas em ambiente de espaço profundo. Caso tudo corra bem, a Artemis II abrirá caminho para futuras missões que deverão levar astronautas novamente à superfície lunar nos próximos anos, de acordo com a NASA.

Além do caráter tecnológico, a missão também representa marcos na história da NASA: Koch será a primeira mulher a viajar até a Lua e Glover o primeiro homem negro a participar de um voo lunar.