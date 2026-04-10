Artemis II: que horas e onde assistir ao retorno da missão à Terra?

Artemis II: os astronautas Reid Wiseman, Christina Koch, Victor Glover e Jeremy Hansen estão voltam hoje de uma viagem de dez dias ao redor da Lua (EVA MARIE UZCATEGUI/AFP/Getty Images)
Publicado em 10 de abril de 2026 às 18h11.
A missão espacial Artemis II retorna à Terra nesta sexta-feira, 10, após sobrevoar a Lua.
Depois de dez dias no espaço, a cápsula Orion se prepara para pousar no Oceano Pacífico, na costa dos Estados Unidos, em San Diego.
Se tudo correr bem, os astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen, se tornarão os 25º, 26º, 27º e 28º seres humanos a viajarem à Lua e retornarem à Terra com vida.
A Nasa prevê o pouso da cápsula para às 21h07, do horário de Brasília.
Antes disso, uma queima extra de combustível foi realizada para corrigir a trajetória às 13h53, do horário de Brasília.
A reentrada será em velocidade de aproximadamente 40 mil quilômetros por hora, expondo o escudo térmico da Orion a temperaturas de até 2.760°C.
Após o lançamento do foguete, a reentrada da cápsula é o momento mais crítico da missão.
Uma sequência de 11 paraquedas em diferentes altitudes desacelerará progressivamente a cápsula, de 520 km/h para 210 km/h, até os três paraquedas principais reduzirem a velocidade para 27 km/h no momento do toque na água, de acordo com a Nasa. O instante exato de pouso no oceano é conhecido como amerissagem.
O retorno dos astronautas à Terra poderá ser acompanhado em tempo real pelo Youtube da Nasa:
A Agência também está fazendo transmissões 24h durante toda a missão.
A missão Artemis II partiu do Cabo Canaveral, na Flórida, na quarta-feira, 1. Essa é a primeira viagem tripulada à Lua desde o fim do programa Apollo, em 1972, e marca a estreia do módulo Orion com humanos a bordo.
Previsto para durar cerca de 10 dias, o voo leva quatro tripulantes a bordo da nave Orion, lançada pelo foguete Space Launch System.
A missão não prevê pouso lunar, mas funcionará como um teste fundamental para verificar o funcionamento da nave e de seus sistemas em ambiente de espaço profundo. Caso tudo corra bem, a Artemis II abrirá caminho para futuras missões que deverão levar astronautas novamente à superfície lunar nos próximos anos, de acordo com a NASA.
Além do caráter tecnológico, a missão também representa marcos na história da NASA: Koch será a primeira mulher a viajar até a Lua e Glover o primeiro homem negro a participar de um voo lunar.