Acordar cedo não é regra: veja o que a ciência diz sobre horário ideal

A preferência por acordar cedo ou dormir mais tarde não depende apenas de disciplina, mas de fatores biológicos. Segundo especialistas em sono ouvidos pela revista Popular Science, cada pessoa possui um ritmo natural — chamado cronotipo — que influencia seus horários de maior energia e produtividade.

A ciência indica que não existe um padrão único ideal. O mais importante é alinhar a rotina ao funcionamento natural do corpo.

Cronotipo: o que define se você é matutino ou noturno

O cronotipo é determinado por uma combinação de genética, idade e ambiente. Ele regula o ritmo circadiano, responsável pelo ciclo de sono e vigília ao longo de 24 horas.

Em entrevista à Popular Science, o médico John Saito, da Academia Americana de Medicina do Sono, explicou que esse padrão também varia conforme a fase da vida:

Crianças tendem a acordar mais cedo;

Adolescentes costumam ser mais noturnos;

Na idade adulta o ritmo se estabiliza antes de voltar a ser mais matutino na terceira idade.

Além disso, fatores como exposição à luz natural, uso de telas à noite e rotina diária influenciam esse comportamento. Um estudo publicado na revista Nature Communications indicou ainda que centenas de fatores genéticos podem impactar a preferência por manhã ou noite.

Diferenças entre quem acorda cedo e quem dorme tarde

A ciência mostra que pessoas matutinas costumam apresentar melhores indicadores de saúde física e mental, enquanto pessoas com perfil noturno podem ter melhor desempenho em memória e algumas funções cognitivas.

Ainda assim, especialistas destacam que essas diferenças não são absolutas. Saito destacou que ser mais ativo à noite não significa necessariamente um problema — desde que o sono seja suficiente, regular e de qualidade.

O especialista também ressalta que ter insônia não significa, necessariamente, ser uma pessoa noturna.

O que realmente importa para dormir melhor

Mais do que escolher entre dormir cedo ou tarde, especialistas apontam que a qualidade e a regularidade do sono são determinantes para a saúde. Pequenos ajustes na rotina podem ajudar o corpo a funcionar melhor e reduzir impactos negativos no dia a dia.