A aposta da Click Planos para baratear em 40% a contratação de serviços de saúde no Brasil

A digitalização da contratação de planos de saúde pode reduzir em até 90% o tempo necessário para concluir uma adesão e em até 40% o custo operacional desse processo. Esse é a ambição da Click Planos, que aposta no avanço dos canais digitais em setores como bancos e seguros.

A mudança busca aproximar a contratação de assistência médica da experiência que o consumidor já encontra ao fazer pagamentos, comprar produtos ou contratar outros serviços pelo celular. No mercado de saúde, porém, a jornada ainda pode envolver ligações, envio de documentos e preenchimento manual de formulários.

O setor reúne 53,2 milhões de beneficiários em planos médico-hospitalares no Brasil. A escolha de um produto exige comparar coberturas, verificar carências e consultar redes credenciadas, que mudam conforme a cidade. Também é necessário apresentar informações sobre a saúde de quem pretende contratar. Nos planos empresariais, soma-se a essas etapas a coleta de dados dos funcionários.

Parte da proposta de digitalização consiste em reunir essas informações e automatizar procedimentos que, historicamente, dependem de documentos e tarefas manuais.

"O plano de saúde é um produto mais complexo, e por isso a jornada digital precisou de mais tempo para amadurecer. Hoje, a tecnologia já permite comparar redes, entender coberturas e reunir documentos num só lugar, com a mesma segurança do processo tradicional. O consumidor está pronto. O desafio agora é levar essa evolução ao mercado, acompanhando o ritmo de quem já resolve boa parte da vida pelo celular, sem abrir mão da qualidade e da segurança que a contratação de um plano de saúde exige", afirma José Lamontanha, CTO da Click Planos, responsável pela área de tecnologia.

Bancos e seguros mostram avanço dos canais digitais

Os dados de mercado reunidos pela Click Planos mostram a participação dos aplicativos na rotina dos brasileiros. Das 240,8 bilhões de transações bancárias realizadas no país, 78% ocorreram por esses canais, em operações como consultas, transferências e pagamentos.

Os aplicativos bancários também concentraram 11,2 milhões de contratações de seguros no ano, volume próximo de 30 mil por dia. Já a oferta de cotação ou simulação de seguros por meios digitais estava presente em 91% das instituições.

O uso da internet para consumo e serviços financeiros aparece em outros indicadores citados no levantamento. Em 2025, 52,7% dos usuários da rede compraram produtos ou serviços online, enquanto 74,2% recorreram à internet para acessar serviços bancários.

No mercado de seguros, os números apresentados pela empresa indicam que a inteligência artificial reduziu entre 30% e 50% o tempo de resposta ao consumidor. Projetos de digitalização da jornada também registraram quedas de 20% a 40% no custo de aquisição de clientes.

Embora a contratação de seguros e a de planos de saúde tenham diferenças, a Click Planos utiliza essas experiências como referência para estimar os efeitos da automação no setor.

Plataforma reúne comparação e adesão online

A Click Planos opera um marketplace, plataforma que reúne ofertas de diferentes operadoras. No mesmo ambiente, o usuário pode consultar e comparar coberturas, redes credenciadas e benefícios, concluir a contratação online e acompanhar o processo até a implantação do plano.

Segundo a empresa, o objetivo é concentrar as etapas da adesão sem deixar de considerar as necessidades de cada consumidor. Para Lamontanha, a adoção de tecnologia também pode alcançar o atendimento após a compra.

"A digitalização é boa para o mercado inteiro. O consumidor escolhe com mais informação e confiança, e as operadoras chegam mais perto de quem quer contratar. A compra pelo celular é apenas uma parte da jornada, e ainda existe espaço para a tecnologia simplificar o atendimento e o relacionamento entre beneficiários e operadoras”, diz.