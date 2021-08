World Wine comemora aniversário com vinhos pela metade do preço

Com um portfólio que conta mais de 1500 rótulos de vinhos de importação exclusiva, a World Wine está comemorando 22 anos de atuação no mercado brasileiro neste mês de agosto. Além da frente B2B e do e-commerce, a marca abriu sua vigésima loja física recentemente e planeja fechar o ano com 22 espaços.

Na carta de vinhos da marca, nomes de peso como Arboleda, Castelo Banfi, Fantini e Marquês de Murrieta foram responsáveis por apresentar ao mercado de vinhos algumas marcas que hoje são consideradas ícones em seus países e regiões de origem, como Bodega Garzón e Philippe Pacalet. A importadora também foi a responsável por trazer ao Brasil a categoria de vinhos orgânicos e biodinâmicos, uma tendência internacional que está se popularizando por aqui.

Para comemorar seus 22 anos, durante agosto, a seleção de inverno da World Wine sai até 25% OFF, assim como os Biodinâmicos. Em alguns rótulos de vinhos, os descontos chegam a 60%. Azeites importados também fazem parte da ação.

Confira as principais ofertas:

Altos Las Hormigas Malbec Terroir Valle de Uco 2018 de R$ 172 (40%) por R$ 103.20

Bira Wines Brunetto 2018 de R$ 248 (40%) por R$ 148.80

Otronia 45 Rugientes Pinor Noir 2017 de R$ 279 (40%) por R$ 167.40

La Vieille Ferme Rouge 2019 de R$ 130 (45%) por R$ 71.50

CARM Azeite de Oliva Extravirgem Orgânico Clássico (500ml) de R$ 72 (50%) por R$ 36.00

Château Curton La Perrière de 2018 de R$ 159 (50%) por R$ 79.50

Château de Macard 2016 de R$ 173 (50%) por R$ 86.50

Château Toumalin 2018 de R$ 329 (50%) por R$ 164.50

Soleca Reserva Sauvignon Blanc 2020 de R$ 96,00 (60%) por R$ 38.40

Selección de La Hacienda Carmenère 2019 de R$ 98 (60%) por R$ 39.20

Sophenia Ruta 89 Reserve Malbec 2019 de R$ 118 (60%) por R$ 47.20

Las Abejas Reserva Cabernet Sauvignon Orgânico 2019 de R$ 118 (60%) por R$ 47.20