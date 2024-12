Watch Day Brasil apresenta as tendências relojoeiras para o próximo ano

Para apresentar todas as novidades da coleção 24/25, o Grupo Movado, referência global na indústria relojoeira, e a Vivara, marca conceituada no universo da joalheria, realizam no dia 10 de dezembro o primeiro Watch Day no Brasil. O evento exclusivo acontece em São Paulo e reúne marcas importantes do portfólio do grupo, incluindo BOSS Watches, Calvin Klein Watches, Lacoste Watches, Tommy Hilfiger Watches, Olivia Burton London e a própria Movado.

O Watch Day conta, ainda, com um painel especial entre Gustavo Kuerten, embaixador da Lacoste Watches, e o preparador físico Marcio Atalla. A dupla fala sobre carreira, tempo, movimento e qualidade de vida. Paulo André Camilo, atleta e embaixador da Tommy Hilfiger Watches, também é presença confirmada.

"Estamos muito empolgados em realizar o primeiro Watch Day no Brasil. O evento é uma oportunidade de compartilhar a paixão pela relojoaria e reforçar o nosso compromisso com o mercado brasileiro, promovendo experiências únicas e celebrando a diversidade do design em nossos produtos”, afirma Lucas Gonzalez, diretor de negócios do Grupo Movado Brasil.

Modelos inéditos

Com designs inovadores e materiais de alta qualidade, os modelos inéditos celebram a tradição relojoeira e apresentam ao público as tendências do mercado e os diferenciais de cada marca.

A Movado, por exemplo, traz os clássicos da marca produzidos na Suíça, “que aliam alta qualidade técnica, tecnologia e uma estética única”, segundo a empresa. Os modelos também são apresentados na nova campanha global da marca, When I Move You Move, lançada em setembro deste ano.

Em Tommy Hilfiger, relógios automáticos e cronógrafos ganham um visual onde o esporte e o luxo se encontram, em um universo inspirado em mergulho que redefine sofisticação e funcionalidade.

Outros destaques incluindo os lançamentos das demais marcas do Grupo, apresentados no Watch Day, podem ser conferidos na galeria especial abaixo: