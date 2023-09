10 vinhos do Novo Mundo e do Velho Mundo que você precisa provar (por até R$ 399)

Entre as várias classificações dos vinhos, uma das mais importantes é a diferenciação entre o Velho Mundo e o Novo Mundo. Acompanhando a história da humanidade, no Velho estão aqueles países que produzem a bebida de Baco há centenas de anos, sobretudo na Europa, mas pegando também países como a Turquia e a Armênia, que estão em uma localização transcontinental entre o velho continente e a Ásia.

No Novo Mundo estão aqueles países que começaram a produzir vinho depois das grandes explorações marítimas do século XVI, como Estados Unidos, Austrália, Chile, Argentina, e o próprio Brasil. A sugestão é degustar dois rótulos, um de cada mundo para avaliar as diferenças entre as regiões. Abaixo, dez opções de vinhos (cinco de cada mundo), vendidos na Evino, e que você precisa experimentar. Os preços variam de R$ 39,90 a R$ 399,90.

Novo Mundo

Argentina

La Poderosa Semillón 2021 -- R$ 64,90

Na cor, amarelo-palha com reflexos esverdeados. No nariz, notas intensas de frutas cítricas, com toques de chá preto. Já na boca, apresenta sabor frutado, com acidez marcante e final refrescante. Combina com carnes brancas, frutos do mar, queijos, risoto e massas de molho branco, saladas e aperitivos.

Goulart T Torrontés Small Production 2022 -- R$ 69,90

De cordo amarelo-palha com reflexos esverdeados, tem aromas que combinam frutas brancas, com notas florais e um toque mineral. Frutado, refrescante, delicado e com final cítrico, harmoniza com carnes brancas, frutos do mar, queijos, saladas e aperitivos.

Goulart W Winemaker Malbec 100th Edition Don Pedro Vineyard DOC 2022 -- R$ 99,90

Tinto vermelho-rubi intenso com reflexos violáceos. Apresenta aroma de frutas vermelhas frescas e especiarias com toques de pimenta e baunilha. Harmoniza com carnes de caça, carnes vermelhas, pizzas e massas de molho vermelho, e queijos.

Chile

Aves Del Sur Chardonnay Valle del Loncomilla D.O. 2022 -- R$ 39,90

Este vinho branco tem aromas com notas de frutas tropicais, manga, banana e abacaxi. No paladar é refrescante, frutado, persistente, com acidez marcante. Combina com carnes brancas, frutos do mar e queijos.

De Martino Organic Reserve Cabernet Sauvignon Valle del Maipo D.O. 2021 -- R$ 79,90

Este tinto tem aroma de cassis, cereja madura, violetas e um toque de cacau e especiarias. Apresenta corpo encorpado, textura macia, taninos maduros, acidez fresca e final longo. A sugestão é harmonizar com carnes vermelhas, pizzas e massas de molho vermelho, e queijos.

Velho Mundo

Espanha

Valtier Reserva Utiel-Requena DOP 2017 -- R$ 69,90

Com cor vermelho-rubi com reflexos violáceos, é mais encorpado, equilibrado, taninos macios e redondos. Combina com pratos como carnes de caça, carnes vermelhas, pizzas e massas de molho vermelho, pratos apimentados, e queijos.

Burgo Viejo Reserva Rioja DOCa 2015 -- R$ 119,90

O tinto tem cor vermelho-rubi profundo, aromas de cereja, groselha, chocolate, notas minerais e de tabaco. Harmoniza com carnes brancas e carnes vermelhas.

Portugal

Flor de Sal IV Bronze Antão Vaz Sémillon Vinho Regional Alentejano 2020 -- R$ 79,90

Tem cor amarelo ouro, aromas de frutas tropicais com toques minerais. É mais frutado e jovem. A sugestão é para harmonizar com carnes brancas, frutos do mar, risoto e massas de molho branco, saladas e aperitivos.

Portada Reserva Vinho Regional Lisboa 2020 -- R$ 99,90

Este tinto é bem aromático, com notas intensas de frutas vermelhas maduras. Apresenta mais complexidade e sabor frutado. Casa bem com pratos como carnes vermelhas e brancas, além de queijos.

António Maçanita FitaPreta Branco de Talha Alentejo 2018 -- R$ 399,90

No nariz, tem aroma de frutas brancas frescas como maçã verde e pera, além de notas terrosas decorrentes da fermentação na talha. Casamento ideal com carnes brancas, queijos, risoto e massas de molho branco, saladas e aperitivos.