Tasting 2023 terá gastronomia, vinhos e produtores renomados

A partir de amanhã, 23, a Grand Cru e a Evino realizam a primeira edição do Tasting 2023 com as duas marcas unidas. Até domingo, 25, 29 produtores de regiões diferentes, se reúnem para a degustação mais completa de vinhos em São Paulo. A programação contará com 49 aulas flight de variados temas, 22 masterclasses com os produtores, mais de 150 rótulos e gastronomia.

As aulas flight são disponíveis a todos e contam com especialistas, que trazem de dois a três rótulos para degustação de 30 minutos cada. Entre os assuntos abordados estão: estilos de espumantes, vinhos de castas diferentes, harmonização de queijos e vinhos com faixa azul, vinhos brancos barricados, Portugal de norte a sul, monte sua adega e outros.

Os convites premium (R$ 750) dão acesso à masterclasses ministradas pelos próprios produtores, com destaque para "El Valle de Uco por Viña Cobos", ministrada por Diana Fornasera, enóloga , "O Douro da Niepoort", "Uma introdução aos vinhos Norte-Americanos com Chateau St Michelle", no dia 23.

Já no dia 24, terá "Portada e os vinhos de Lisboa"; "A Pirâmide do Prosecco com Villa Sandi"; "Jornada pela Sicília com Planeta" ministrada pelo próprio Santi Planeta. No domingo, 25, Antonio Maçanita, um dos enólogos mais credíveis da atualidade, fala de Alentejo e Açores. Outras vinícolas como Zuccardi, Quinta do Vallado, Niepoort, Leyda, Nieto Senetiner, Brancaia, Berne, Echeverria, e outras também têm aulas garantidas na programação.

Além dos vinhos, gastronomia

Três restaurantes estarão presentes no Tasting, são eles Ecully, Miya Wine Bar e Chalezinho. Com menus próprios para o evento, Miya Wine Bar traz o Tostado de milho com atum - A famosa e premiada entrada do Chef Flávio Miyamura, com atum marinado, maionese de wasabi e saladinha de algas (sem glúten). Nos pratos principais: Cozido de Favas com chorizo, pancetta e linguiça defumada (R$59) e Polenta cremosa com ragu de cogumelos (R$ 59).

O Restaurante Era uma vez um Chalezinho oferece Petit Fondue Suave - 100 gramas de fondue acompanhado de pão italiano e os fondues doces como o Petit Fondue Leite Ninho com Nutella

(R$ 24,90), acompanha morangos frescos e uvas Thompson. No Ecully, Chips Tartar Tartar de filé mignon entre lâminas de parmesão crocante e azeite de carvão (R$ 39,90), como uma opção de entrada, Paella de frutos do mar com lula, polvo, camarão e mexilhão (R$ 59,90) como principal, e também Leitão cozido em baixa temperatura, com purê de mandioquinha, cebola caramelizada e pesto de manjericão (R$ 59,90).

A programação completa do Tasting pode ser encontrada no site do evento.

Serviço:

Tasting 2023

Data: 23 de junho - 16h às 22h | 24 e 25 de junho - das 12h às 22h

Local: Casa Petra - Avenida Aratãs 1010

Ingressos: A partir de R$ 350, disponíveis na plataforma Ingresse.